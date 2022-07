JD z przytupem wszedł na Dolny Śląsk. Salon we Wroclavii inny niż wszystkie

We Wroclavii otwarto pierwszy salon JD na Dolnym Śląsku. Będzie to flagowy, jeden z największych do tej pory polskich sklepów stacjonarnych JD, urządzony w najnowszym koncepcie marki.

JD Sports otworzył we Wroclavii swój pierwszy salon w tej części Polski.

JD Sports to jedna z największych sieci sklepów sportowych.

Produkty dostępne w JD Sports, przeznaczone są dla mężczyzn, kobiet oraz dzieci i młodzieży.

Zajmie powierzchnię ponad 750 mkw., a jego dodatkowym atutem będzie wysoka na 6,5 metrów witryna. Lokal zlokalizowany jest na pierwszym piętrze centrum, w części dedykowanej markom sportowym i lifestylowym.

W JD Sports dostępne są topowe produkty unikalnych brandów: Supply & Demand, Nanny State i McKenzie, także popularnych sportowych firm: Nike, Adidas, Vans, Timberland, The North Face i wielu innych. Fani stylów streetwear, athleisure czy outdoor znajdą szeroki wybór ulubionych brandów w jednym miejscu.

JD Sports – wyjątkowe sneakersy… i nie tylko

Sieć sklepów JD Sports została założona w 1981 roku w Wielkiej Brytanii, a obecnie istnieje w 29 krajach na całym świecie – począwszy od UK, przez Europę, aż po Azję. Na przełomie 2021 i 2022 roku marka JD Sports dotarła do Polski.

JD Sports we Wroclavii, mat.pras.

Kolejny krok w ekspansji JD

Wstępny plan JD zakłada, że na terenie całej Polski pojawi się około 20 sklepów sieci, jednak bierzemy pod uwagę korektę założeń - mówi Dariusz Kozorowski, Leasing & Franchising Manager w Marketing Investment Group.

Na chwilę obecną JD jest obecne we Wrocławiu (Wroclavia), w Poznaniu (Posnania), Białymstoku (Atrium Biała), Zielonej Górze (Focus Mall Zielona Góra), w Nowym Sączu (Galeria Trzy Korony) i Warszawie (Atrium Targówek).

Szeroka oferta Wroclavii

- Cieszymy się, że Brytyjska sieć JD Sports dołączyła do najemców Wroclavii. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom jeszcze bardziej atrakcyjną i różnorodną ofertę, w tym możliwość zakupu produktów marek, które do tej pory nie były dostępne we Wrocławiu w sprzedaży stacjonarnej. Wroclavia nieustająco przyciąga nowe koncepty, które są odpowiedzią na aktualne trendy i oczekiwania klientów – podkreśla Bartosz Naskręski, rzecznik prasowy Wroclavii.

JD Sports we Wroclavii, mat.pras.

Wroclavia oferuje szeroki wybór sklepów sportowo-lifestylowych. Wśród obecnych najemców centrum są m.in. Adidas, New Balance, Nike, Puma, Sizeer czy 4F. Niedawno do grona marek dołączył także Foot Locker – jeden z największych globalnych brandów, specjalizujących się w sprzedaży butów i odzieży sportowej różnych marek, a w 2021 roku Courir – francuska sieć sklepów z obuwiem typu sneakers, otworzyła we Wroclavii swój pierwszy salon w tej części Polski. Klienci centrum mogą skorzystać także z czynnego całą dobę klubu fitness CityFit czy sklepu SFD oferującego żywność i suplementy dla sportowców.