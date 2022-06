Jean Louis David wyszedł z pandemii obronną ręką. Teraz idzie po więcej

JLD jest największą siecią fryzjerską w Polsce.

Sieć tworzy w naszym kraju blisko 70 salonów, w których pracuje ponad 500 fryzjerów.

Salony marki widać w dużych miastach i galeriach handlowych.

Koszty otwarcia i utrzymania salonu nie są małe. To średnio 500-600 tys. zł.

Rynek usług fryzjerskich w Polsce to średnio 1 salon na 30 000 mieszkańców - w tym 70 salonów JLD.

- Skończyła się umowa, trzeba się było zastanowić, co dalej - mówi o salonie w CH Krokus Tomasz Bączyk z zarządu firmy Provalliance Poland Sp. z o. o.

I dodaje, że bywa, że zarządzający powierzchnią w galeriach handlowych oczekują, że lokal sieci będzie przechodził remont generalny co 5 lat. A oczekiwania co do samego remontu są często wygórowane: nowy design, nowa wersja koncepcji.

– Zdarzało się, że wynajmujący starali się nas nakłonić /zmusić, żeby otwarcia naszych salonów kosztowały nawet kilka mln zł – mówi Bączyk.

Na rynku usług fryzjerskich po pandemicznych lockdownach wydaje się być już stabilnie. Choć w galeriach są ruchy wśród najemców lokali.

Dostajemy dużą ilość ofert, zwłaszcza po salonach, które nie przetrwały – przyznaje Tomasz Bączyk.

Skończył się czas automatycznego odnawiania umów. Jeśli coś się kończy, należy się zastanowić, czy w jakimś miejscu jest dla nas przyszłość. Jeśli jest, to za ile. Zamknęliśmy salon w Krokusie, otworzyliśmy po sąsiedzku, w Serenadzie – mówi Tomasz Bączyk.

Rynek usług fryzjerskich w Polsce to średnio 1 salon na 30 000 mieszkańców. W tym 70 salonów JLD. - To daje nam wynik średnio 1 salon na 1200 osób. Światowy współczynnik w europejskim stylu – podkreśla Tomasz Bączyk.

Odbudować ruch i obroty po pandemii

- Jest coraz lepiej. W stosunku do tego, co było przez dwa ostatnie lata jest naprawdę dobrze – zapewnia Tomasz Bączyk. – Finansowo jesteśmy blisko wyników z roku 2019. W przyszłym roku odrobimy straty.

Marka intensywnie rozwija e-commerce, tworzy różnorodne karnety usług, wprowadza do sprzedaży nowe kosmetyki.

Zarządzający marką w Polsce uważa, że franczyza salonów fryzjerskich nad Wisłą słabo się sprawdza. Zdaniem Bączyka ludzie po szkołach fryzjerskich nie szukają dla siebie ani silnej marki, ani autorytetu. We Francji dobrze sprawdza się schemat, w którym fryzjer wybiera sobie zawodowy autorytet. Działa zasada: mistrz, droga.

- Obserwujemy, że Polsce franczyza się nie sprawdza. Zdarzą się, że franczyzobiorca oddaje salon – mówi Bączyk.

Metrów więcej - opłat więcej

Mimo rebrandingu marki w innych krajach, JLD w Polsce wciąż stawia na jasny design, który jest klientom dobrze znany. To wyróżnik marki. To się w Polsce sprawdza. - Pracowaliśmy na to wiele lat – mówi.

Standard salonu fryzjerskiego francuskiej sieci to było i jest miejsce o powierzchni 50-70 mkw. W Polsce pojawiły się większe salony, nawet po 100 mkw.

- Duży jest na przykład salon przy Alejach Jerozolimskich, w Złotych Tarasach albo salon JLD Kielce. I one wszystkie takie już będą – mówi Tomasz Bączyk. - Ale przy nowych inwestycjach odeszliśmy od tego. Takie przestrzenie wymagają znacznie dłuższego czasu zwrotu z inwestycji - dodaje.

Metrów więcej - opłat więcej. A salony generujące dla sieci największe obroty wcale nie mają największych powierzchni. Na przykład salon w warszawskim Blue City, skrojony dokładnie pod standard sieci - doskonale się sprawdza. Właściciel ściśle przestrzega zasad, które twórca marki ustalił 60 lat temu. Wtedy przyświecało mu głównie jedno słowo: HIGIENICZNIE. To dlatego salony sieci mają dość jednolity, charakterystyczny wygląd. W Polsce nadal bardzo pożądany.

NoweSalony4-4 po remoncie.jpg

Dywersyfikacja: pomysł na zarabianie

- Otworzyliśmy 12 gabinetów kosmetycznych. Działają przy salonach fryzjerskich. To miejsca z nowoczesną i klasyczną kosmetyką dla pań i panów. Kolejnym krokiem było stworzenie własnego sklepu internetowego – mówi Bączyk. - Covid nas zmobilizował biznesowo. Dobrze wykorzystaliśmy czas – dodaje.



Pandemia sprawiła, że sieć przyspieszyła decyzje i działania. Paradoksalnie dała też czas na szersze prace koncepcyjne. Z okresu zamknięcia salonów fryzjerskich JLD wyszedł obronną ręką.

- Mamy dziś dobrze funkcjonującego bloga, który służy klientom za inspirację, stworzyliśmy autorską aplikację o unikalnych funkcjonalnościach, którą nadal rozwijamy. To krok po kroku nam się zwraca i procentuje – zapewnia członek zarządu firmy Provalliance Poland Sp. z o. o., która w Polsce reprezentuje markę.

Aplikacja niezwykle osobista

Aplikacja ma być coraz bardziej osobista. Umieć podpowiadać typowe zakupy, przypominać salony w ulubionych miejscach. Z czasem być może nawet zapamiętać i odtworzyć najlepsze i najbardziej ulubione stylizacje włosów.

- To pomysł na to, by klient potrafił precyzyjnie wskazać fryzjerowi, o jaką dokładnie fryzurę mu chodzi – wyjaśnia Bączyk.

Celem marki jest zbudować poczucie, że JLD to fryzjer, do którego chętnie się wraca. Wiedząc, że nic nie muszę tłumaczyć od początku, bo wszystko mam zapisane w swojej aplikacji.

W aplikacji JLD można umówić się na wizytę w najbliższym lub zaznaczonym przez siebie salonie. Bez ryzyka, że na miejscu nie będzie ulubionej stylistki, bo aplikacja nam to powie. Ale nawet wykonana u kogoś innego fryzura w salonie sieciowym ma dla klienta pozostać taka sama.

- To jest właśnie hiperpersonalizacja i obowiązkowy system szkoleń – wyjaśnia przedstawiciel zarządu.

Spersonalizowana aplikacja pozwala sprawdzać lokalizacje najbliższych fryzjerów i ich dostępność, a w końcu kupić setki profesjonalnych kosmetyków w doskonałych cenach. Albo świetne karnety na pakiety usług, których termin ważności liczy się przez pół roku od chwili wykonania pierwszego kupionego zabiegu, a nie od daty wpłaty na konto. Klient może kupić sobie wybraną usługę w dobrej cenie teraz, a wykorzystać ją na przykład po urlopie, jesienią.

- Ceny ponosimy ostrożne i z umiarem, wyjścia nie mamy w obecnym świecie. Dajemy klientom możliwości dobrych cen poprzez punkty lojalnościowe i karnety usług – mówi Bączyk.

JLD idzie po więcej

W Polsce JLD jest bezapelacyjnie największą i najbardziej rozpoznawalną marką fryzjerską.

- Mamy blisko 70 salonów w największych miastach Polski. W naszych salonach pracuje ponad 500 fryzjerów – mówi Tomasz Bączyk z zarządu firmy Provalliance Poland Sp. z o. o., która reprezentuje markę.

Jean Louis David rozwija misję firmy z fryzjerstwa aż po profesjonalne produkty pielęgnacyjne.

– Chcemy poprawy atrakcyjności i idącego za tym dobrego samopoczucia naszych klientów. Zależy nam, by zakupy były inspirujące. Zachęcające do zmian w wyglądzie – mówi Bączyk.

Dlatego asortyment profesjonalnych produktów najlepszych marek wciąż jest poszerzany. Kosmetyki są dostępne w salonach fryzjerskich, ale też w autorskiej aplikacji JLD. Klienci chętnie korzystają z zestawów dobieranych przez ekspertów firmy.

Marka zapewnia, że produkty dopasowuje indywidualnie i współpracuje tylko z wiarygodnymi dostawcami, oferując wyłącznie oryginalne produkty.

To w myśl wciąż aktualnej zasady mistrza i założyciela marki, którego motto brzmiało:

"Być na czasie. Czerpać przyjemność z bycia lustrzanym odbiciem gustów i ukrytych pragnień klientów"

Dewizie Jean Louis David marka jest nadal wierna.

O Jean Louis David:

Światowa marka kierowana do klientów o wysokich wymaganiach, szukających luksusowych usług i wyjątkowego standardu obsługi.

Jean Louis David dziś ma w swojej sieci ponad 1000 salonów na świecie, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród sieci fryzjerskich w Europie i na drugim miejscu w skali globu.

Salony rozlokowane są w ponad 20 krajach, min. we: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Szwajcarii, Maroko, Meksyku, Hongkongu, we Włoszech, na Słowacji, na Węgrzech, w USA, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Katarze, w Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, na Mauritiusie.