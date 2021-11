Jeansy gotowe do recyclingu. Primark wprowadza kolekcję w duchu circular economy

Nowa kolekcja stanowi część projektu The Jeans Redesign, zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur.

Odzież dżinsowa jest projektowana i produkowana w sposób zgodny z promowaną przez Fundację wizją obiegu zamkniętego w modzie.

Zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego zostały opracowane wytyczne, które mają zagwarantować, że odzież dżinsowa będzie noszona dłużej, wykorzystywana ponownie i wytwarzana z bezpiecznych, pochodzących z recyklingu lub odnawialnych surowców.

W ramach projektu Primark wprowadza nową kolekcję dżinsowych spodni i kurtek, uszytych z tkanin zawierających organiczną bawełnę i włókna pochodzące z recyklingu. Odzież zaprojektowano tak, by po zakończeniu jej użytkowania, nadawała się do recyklingu, czyli by można było łatwo wyprodukować z niej nowy dżins. Produkty nie zawierają metalowych nitów, powszechnie stosowanych w ubraniach dżinsowych i utrudniających ich recykling. Dodatkowo, na etykietach zamieszczono wskazówki dotyczące usuwania guzików i suwaków przed odesłaniem produktów do recyklingu, gdzie zyskają nowe życie.

Skład spodni to w 70 proc. bawełna organiczna, w 29 proc. bawełna z recyklingu oraz w 1 proc. elastan, a kurtki – w 80 proc. bawełna organiczna i w 20 proc. bawełna z recyklingu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kolekcja obejmuje spodnie dżinsowe damskie (95 zł) i męskie (100 zł), a także kurtki dżinsowe dla dorosłych w cenie 100 zł. Jest dostępna w 161 sklepach we wszystkich 14 krajach, w których działa Primark.

- We wrześniu wdrożyliśmy strategię zrównoważonego rozwoju Primark Cares i zobowiązaliśmy się do wprowadzenia zmian w sposobie wytwarzania naszych ubrań, tak aby do 2027 roku wszystkie były projektowane w sposób umożliwiający recykling, do 2030 roku były wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskanych w bardziej zrównoważony sposób oraz, aby do 2025 roku wszystkie były bardziej trwałe. Odzież dżinsowa, na którą składają się zarówno spodnie, jak i kurtki, to niezbędny element garderoby naszych klientów, jestem więc dumna z nowej kolekcji, która realizuje nasze ambicje i pokazuje, jak zapowiedziane zmiany wyglądają w praktyce. Co najważniejsze, udowodniliśmy, że zmiany można wprowadzić przy zachowaniu dotychczasowego stylu i przystępnych cen, które tak są tak ważne dla naszych klientów - mówi Lynne Walker, dyrektor Primark Cares.