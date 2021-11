Jeden sklep tygodniowo do końca roku. Martes Sport rośnie w siłę

Sieć sklepów sportowych Martes Sport planuje do końca roku w miesiącu listopadzie i grudniu otworzyć 10 nowych sklepów. Dodatkowo 4 lokale zostaną powiększone i zmodernizowane do nowego wyższego standardu.

Nowe lokalizacje Martes Sport to m.in. Ostrów Mazowiecka, Szamotuły, Rembertów, Andrychów, Świebodzin, Wałcz.

Obecnie sieć liczy ponad 360 punktów sprzedaży w Polsce i za granicą.

Strategia sieci zakłada dotarcie do klientów zarówno w małych miejscowościach jak i dużych miastach.

- Każda nowa lokalizacja to osobna historia, w której skład wchodzi budowanie relacji z wynajmującym, badanie potencjału rynku lokalnego i wreszcie procedura otwarcia nowego punktu handlowego. Cieszymy się, że z powodzeniem i co ważne, zgodnie z założonymi terminami na mapie Polski, a także za granicą tworzymy nowe placówki Martes Sport. To wspólny sukces kilku działów firmy, które skutecznie ze sobą współpracują - mówi przedstawiciel Martes Sport.

Kompleksową ofertę sklepów stacjonarnych w zakresie odzieży, obuwia i sprzętu sportowego wspierają dynamicznie rozwijając się kanały online; www.sklepmartes.pl; www.fitanu.com; www.sklepiguana.pl

Martes Sport stawia na ciągły rozwój

Od początku 2021 roku projektanci Martes Sport z sukcesem wdrażają koncept sklepów stacjonarnych - Martes Sport PRO. W wybranych lokalizacjach powierzchnia punktów handlowych została przystosowana do sprzedaży sprzętu sportowego oraz wyposażenia outdoor. W tych lokalizacjach klienci mogą liczyć na rozbudowaną ofertę w wymienionym zakresie, a także na pomoc wykwalifikowanych sprzedawców w podjęciu odpowiedniej decyzji konsumenckiej.

Centra sportowe Martes Sport PRO to rozszerzony asortyment sprzętu sportowego w postaci rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, sprzętu tenisowego, odzieży technicznej oraz akcesoriów sportowych. Dostępne marki to m.in.: K2, Street Surfing, Uvex, Topeak, Alpina, Kross, Ghost, Romet, Craft, Fila, Head, Wilson, Radvik, Spokey, adidas, Puma, Nike, Reebok, Elbrus, HI-TEC, New Balance i wiele innych.

Równocześnie od grudnia 2020 funkcjonuje aplikacja Klub Martes Sport (M-CLUB). Zachęcająca klienta do interakcji, oferując w zamian atrakcyjne rabaty dedykowane wyłącznie klientom zarejestrowanym w programie lojalnościowym. Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze i całkowicie darmowa, służy do budowania pozytywnej i długotrwałej relacji z klientem. Program jest ciągle rozwijany i od samego początku spotyka się z pozytywną reakcją odbiorców, poszerzając tym samym grono zadowolonych klientów Martes Sport.