W Factory Annopol otwarty został jeden z największych salonów outletowych adidas w Polsce. Jest to pierwszy salon outletowy w Europie, w którym zostało zaprezentowane nowe logo marki.

Warszawskie centrum zyskało prawie 1000 mkw. nowoczesnych przestrzeni zakupowych.

Zostały zaprojektowane w oparciu o najnowszy koncept, oddający atmosferę sportowej rywalizacji i emocji, towarzyszących zawodnikom.

Powierzchnia salonu adidas w Factory Annopol, dzięki gruntownej przebudowie, została zwiększona blisko dwukrotnie, umożliwiając istotne rozszerzenie asortymentu produktów jednego z największych i najlepiej rozpoznawalnych producentów butów, odzieży i akcesoriów do uprawiania sportu na świecie. Bogato reprezentowane są kategorie: treningowa, biegowa czy produktów z linii Football, Outdoor i Sportswear.

Obok oferty sportowej istotną reprezentację stanowią też produkty „lifestylowe”. Znacznie obszerniejsza jest też propozycja zakupów dla dzieci, zarówno odzieży jak i obuwia.

Jesteśmy niezwykle podekscytowani otwarciem spektakularnego outletu adidas w Factory Annopol z portfolio Neinver. Sklepy adidas, w ramach sieci Factory w Polsce, ugruntowują swoją pozycję jako wiodąca marka w naszych centrach oraz popularne miejsca zakupów dla klientów w każdym wieku. Cieszymy się, że jedna z najpopularniejszych i największych marek w tym segmencie rozwija w partnerstwie z nami tak ważny kanał sprzedaży, znacząco zwiększając powierzchnię w kolejnym centrum w Polsce. To efekt wielu lat efektywnej i udanej współpracy, a także wyraz zaufania do stworzonego przez Neinver modelu biznesowego, opartego na silnych relacjach z partnerami i, jak pokazuje doświadczenie, odpornego na trudności gospodarcze oraz rynkowe – zauważa Andrea Aburrà, Head of Leasing Neinver w Polsce, lidera rynku outletów w Polsce i Hiszpanii oraz drugiego operatora w tym segmencie w Europie.

Salon adidas. Fot. Mat. pras.

- Jak pokazują wyniki odwiedzalności centrów outletowych, a także badania rynku, jest to obecnie jeden z najbardziej zyskujących na popularności kanałów sprzedaży. Wspomniana tendencja jest również widoczna w wynikach sprzedaży salonów adidas. Według naszych prognoz, trend ten, ze względu na rosnącą świadomość konsumentów, a także sytuację ekonomiczną, będzie się utrzymywał. Należy zaznaczyć również, iż dla wielu klientów jest to jeden z najczęstszy punktów styczności z marką, a zatem istotnie wpływa na ogólne jej postrzeganie – mówi Łukasz Różański, Senior Specialist DTC Activation Factory Outlets - East Europe w adidas.

Istotnym elementem decyzji zakupowych, podejmowanych przez naszych klientów, nie są często najnowsze trendy, a indywidualne potrzeby, które z łatwością mogą zaspokoić, dzięki szerokiemu asortymentowi dostępnemu w outletach adidas. Dodatkowo, wielu z nich wybiera ubrania przyjazne środowisku, a takie z łatwością mogą znaleźć w naszej ofercie – dodaje Łukasz Różański z adidas.

Salon Adidas w Factory Annopol został stworzony w oparciu o koncept STADIUM, którego głównym celem jest oddanie atmosfery, towarzyszącej sportowcom podczas ich zmagań. Wejście do salonu przypomina tunel prowadzący zawodników na arenę sportową. Ogromna przestrzeń wewnątrz nawiązuje do miejsca spotkań zawodników i trenerów podczas zawodów, natomiast przebieralnie odwzorowują szatnie, gdzie przygotowują się do sportowej rywalizacji na krótko przed startem.

Strefa przymierzalni jest też miejscem, gdzie adidas prezentować będzie osiągnięcia i plany marki w obszarze zrównoważonego rozwoju. Stworzono tam przestrzeń na relaks w wygodnych fotelach, w otoczeniu nawiązującym do natury. Jak zapewniają przedstawiciele marki, adidas stawia na produkcję w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Rozwój nowoczesnych technologii pozwala firmie na tworzenie obuwia, odzieży oraz akcesoriów w oparciu o materiały, które pochodzą m.in. z recyklingu, są biodegradowalne lub możliwe jest ich ponowne wykorzystanie.

