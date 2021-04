Jedyna taka inwestycja w roku covidowym. Designer Outlet Warszawa największym outletem z ofertą premium w Polsce

Przestrzeń handlowa powiększona o 30 nowych lokali.

W ofercie ponad 130 marek fashion i lifestyle, w tym znane marki premium.

Wygodny parking naziemny wraz z garażem wielopoziomowym zapewniający ponad 1400 miejsc postojowych. Przearanżowano również stylowy food court.

Rynek retail od ponad dwóch dekad mocno rozwija się w Polsce. Wpływ na ten fakt ma rosnące PKB, zwiększająca się siła nabywcza i świadomość zakupowa Polaków. Także wiele światowych marek zauważyło szybki rozwój rynku i korzyści płynące ze sprzedaży w Polsce.

ROS Retail Outlet Shopping, który od 2017 roku zarządza centrami Designer Outlet w Polsce podkreśla, że nadwiślański rynek jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie i nadal będzie się rozwijał. Szczególnie w segmencie handlu outletowego, który w ostatnich latach doskonale radzi sobie w Polsce. Ten model zyskał popularność wśród klientów, którzy kupują w coraz bardziej świadomy sposób, a także wśród marek, dla których ten kanał sprzedaży pozostaje bardzo ważny i kompatybilny z e-commerce. Zarówno konsumenckie jak i biznesowe zainteresowanie outletami rośnie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Designer Outlet Warszawa

– W Designer Outlet Warszawa mieliśmy ograniczone możliwości wprowadzania nowych najemców do centrum z uwagi na stuprocentowy poziom wynajmu. Współpracą zainteresowanych było wiele marek premium i popularnych. Także niektórzy z naszych aktualnych najemców zwracali się do nas z prośbami o możliwość zamiany dotychczasowych lokali na większe. Te czynniki miały bezpośredni wpływ na decyzję inwestora o rozbudowie centrum – wyjaśnia Dawid Rutkowski, Asset and Development Manager, ROS Retail Outlet Shopping.