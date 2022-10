Sieć Biedronka we współpracy ze Smart Kids Planet stworzyła 3 specjalne strefy Biedronki w jedynym w Polsce Centrum Mądrej Zabawy, które otwiera się już 15 października.

Zabawa to dla dzieci najlepszy sposób uczenia się i poznawania otaczającego je świata.

Sieć Biedronka, która angażuje się w wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym, została Smart Partnerem i we współpracy ze Smart Kids Planet stworzyła 3 specjalne strefy Biedronki w jedynym w Polsce Centrum Mądrej Zabawy, które otwiera się już w sobotę, 15 października.

Najmłodsi będą się tam mogli uczyć odpowiedzialnych postaw społecznych, takich jak właściwe segregowanie odpadów, ograniczanie marnowania żywności czy podstaw przedsiębiorczości, a to wszystko w przyjaznej atmosferze wywołującej rumieńce ekscytacji.

Pierwsze w Polsce innowacyjne Centrum Mądrej Zabawy dla dzieci jest dostępne w warszawskiej Fabryce Norblina, przy ulicy Żelaznej 51/53 w Warszawie. Na 1600mkw. mieści się 9 stref, wypełnionych atrakcjami, mającymi rozwijać kompetencje przyszłości oraz dobre nawyki u dzieci, realizując światowy trend edutainment czyli edukację poprzez zabawę.

Nowym Partnerem Smart Kids Planet została sieć Biedronka. Największa sieć handlowa w Polsce zaangażowała się w rozwój Centrum Mądrej Zabawy, tworząc 3 nowe strefy - Mądrych Zakupów, Jabłkowego Sadu oraz Segregowania. Najmłodsi będą mogli się w nich uczyć odpowiedzialnych i ekologicznych postaw społecznych, takich jak ograniczanie marnowania żywności, właściwego segregowania odpadów, a także podstaw przedsiębiorczości w trakcie zabawy w sklep.

W przestrzeni zaaranżowanej na wzór sali sprzedaży typowej Biedronki, najmłodsi, wyposażeni w specjalne akcesoria, odgrywają role klientów robiących zdrowe zakupy zgodnie z przygotowaną listą, obsługi sklepu m.in. odpowiedzialnej za stoisko z wypiekiem pieczywa czy kasjerów skanujących produkty i przyjmujących należność w specjalnej walucie – Smart Złotówkach. Kolorowa przestrzeń Biedronki zapewnia małym odkrywcom ogrom wrażeń. Dzieci mogą współpracować w grupie i ćwiczyć logiczne myślenie. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych najmłodszych oraz edukacja matematyczna poprzez zabawę, ma być dla nich ciekawą przygodą, która z pewnością zaowocuje w przyszłości. Współpraca Biedronki ze Smart Kids Planet odpowiada na ogromną w ostatnich latach potrzebę czerpania wiedzy ekologicznej i żywieniowej, podanej dzieciom w mądry i ciekawy sposób.



Sieć sklepów Biedronka angażuje się w wiele inicjatyw, które mają walor edukacyjny, jak na przykład nasze akcje lojalnościowe z udziałem uwielbianych gangów maskotek. To dla nas bardzo ważne, by od najmłodszych lat wspierać rozwój intelektualny dzieci, a najlepiej, kiedy edukacja to również dobra i mądra zabawa. Łączymy nasze siły, by pokazać, jak zdrowo i mądrze się odżywiać, jak nasze codzienne zachowania mogą wpływać na ekologię, ale też chcemy nauczyć najmłodszych podstaw przedsiębiorczości. Wierzymy, że udało nam się stworzyć wspaniałą przestrzeń, która jest świetnym miejscem do rozwijania i ćwiczenia tych właśnie aspektów, a przy okazji zapewnia dużo niezapomnianych wrażeń - mówi Monika Bogusz, Menedżerka ds. Projektów Marketingowych w sieci Biedronka.



Wszystkie Bystrzaki, czyli dzieci, które odwiedzą biedronkową strefę w Smart Kids Planet, dowiedzą się, jak ważne są zdrowe posiłki. Dodatkowo w Strefie Jabłkowego Sadu poprzez doświadczanie poznają detale związane z procesem produkcji ekologicznej żywności i przeżyją niecodzienną przygodę w sadzie pełnym jabłek. Najmłodsi sprawdzą też, jaką drogę muszą przebyć owoce, aby pojawić się na półkach w sklepie, a także poznają proces produkcji ekologicznego soku. Natomiast w sekcji „Segreguj” przekonają się w praktyce, czym jest recykling i jak nadać zużytym odpadom nowe życie.

W poprzedniej lokalizacji przy Stadionie Narodowym, w ciągu zaledwie kilku miesięcy działalności, Smart Kids Planet odwiedziło ponad 120 000 osób. To potwierdza jak istotny dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli jest wartościowo spędzany przez dzieci czas wolny. Dlatego twórcy tego miejsca rozwijają ten koncept, stawiając na innowacyjność i rozwój nowych kompetencji.



Współpraca z odpowiedzialną społecznie i szerzącą wiedzę o zdrowym trybie życia siecią sklepów Biedronka jest ogromnym krokiem dla Centrum Mądrej Zabawy. Cały czas rozwijamy Smart Kids Planet, a dzięki współpracy z Biedronką, nowe Centrum będzie jeszcze bardziej SMART. Ta kooperacja pozwoli nam również zrealizować marzenie o wyjątkowej strefie, w której dzieci poprzez zabawę będą nabierać dobrych nawyków żywieniowych - mówi Adam Kowalczyk, pomysłodawca i współwłaściciel Smart Kids Planet, tata Leona i Blanki.

Koncept Smart Kids Planet wykorzystuje nowoczesne technologie i wiodące trendy w nauczaniu. Jego misją jest pobudzanie wyobraźni, kreatywności i zdolności motorycznych oraz rozwój kompetencji przyszłości, przy jednoczesnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka: kontaktu społecznego, zabawy w grupie, akceptacji i bezpieczeństwa.

Centrum dla dzieci i ich rodziców jest otwarte 7 dni w tygodniu w godz. 9.00 – 20.00 od 15 października.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl