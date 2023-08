W drugiej połowie października w Garwolinie zostanie otwarty supermarket Bricomarché. Obecnie odbywa się rekrutacja pracowników.

Nowy sklep powstaje w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Zatrudnienie w sklepie znajdzie 20 osób.

Sieć działa na zasadzie franczyzy.

Kurier Garwoliński informuje o zbliżającym się otwarciu sklepu Bricomarché w Garwolinie. Bricomarché to sieć supermarketów typu DIY, która oferuje wybór od 15 000 do 30 000 produktów w czterech podstawowych działach: artykuły do majsterkowania, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne oraz asortyment związany z ogrodem. Marka jest francuska, ale sklepami zarządzają i są ich właścicielami polscy przedsiębiorcy. Sieć działa na zasadzie franczyzy.

Bricomarché w Garwolinie będzie miał około 1800 mkw. powierzchni sprzedaży pod dachem. Ponadto dostępny dla klientów będzie też specjalnie zaaranżowany ogród o powierzchni około 940 mkw.

