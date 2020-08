Jest dobrze, a ma być jeszcze lepiej. CCC przyspiesza rozwój aplikacji mobilnej

Aplikacja CCC już teraz posiada szereg użytecznych i nowoczesnych funkcjonalności takich jak visual search (IOS i niebawem na Android), sprawdzenie dostępności produktów w sklepach stacjonarnych, dostęp do swojej karty Klubu CCC i możliwość do jego dołączenia. Zespół pracuje nad rozwojem kolejnych funkcji.

- Nasz omnichannelowy ekosystem sprzedaży zakłada postawienie w centrum klienta i bycie wszędzie tam gdzie ona czy on. W ostatnim miesiącu z naszej aplikacji skorzystało ponad 600 tysięcy unikalnych użytkowników, którzy spędzają z marką więcej czasu (średnio o minutę dłużej niż na www podczas danej wizyty), otwierają ją 2x w tygodniu, mają z nami bardziej jakościową interakcję i są w nią bardziej zaangażowani. Jest to też droga do odmładzania bazy klientów CCC – aplikacja jest niezwykle popularna zwłaszcza wśród klientów w wieku 18-24 lat - mówi Michał Pachnik, Head of Ecommerce Campaigns & Mobile APP w CCC.

- Zespół nie zwalnia, a przyspiesza rozwój aplikacji mobilnej. Chcemy, aby docelowo odpowiadała za ponad połowę sprzedaży z kanału mobilnego, była jednym z głównych okien do świata marek CCC i pierwszym punktem cyfrowego kontaktu klientów z nami – uzupełnia Jakub Jasiński, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel CCC.