Szybka reakcja klienta uratowała świeżo wyremontowane łazienki przed kolejnymi aktami wandalizmu w radomskiej Galerii Słonecznej.

To niestety nie pierwszy raz, kiedy radomska galeria informuje na swoich social mediach o kradzieżach, jakie przydarzają się w ogólnodostępnych częściach obiektu. Tym razem na drodze rzezimieszków stanął uczynny klient. Dzięki szybkiej reakcji mężczyzny Galeria Słoneczna złapała na gorącym uczynku dwie osoby.

Galeria pragnie odwdzięczy się klientowi, który zareagował na czas - Nagrodą będzie karta podarunkowa do Galerii Słonecznej. Jesteśmy wdzięczni za reakcję tego Pana. Taka postawa powinna być nagrodzona. Niestety do dnia dzisiejszego nie zgłosił się do nas - podkreśla Anna Stawczyk dyrektor Galerii Słonecznej.

Dzięki zgłoszeniu i szybkiej reakcji Klienta naszej galerii udało nam się złapać na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którym za bardzo spodobały się nowe akcesoria w nowych wyremontowanych łazienkach Słonecznej. Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg i mamy nadzieję, że pozostanie to przestrogą dla innych. Przypominamy - cała Słoneczna jest monitorowana - opisuje Galeria Słoneczna na portalu Facebook.

Galeria Słoneczna to centrum handlowe w Radomiu, które w swojej ofercie ma ponad 160 sklepów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl