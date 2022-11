Projekt PADEL4ALL Polskiej Federacji Padla to m. in. bezpłatne treningi na pełnowymiarowym korcie. Atrakcje dostępne są w Westfield Arkadia jeszcze do 19 listopada.

Wejdź do gry i świętuj z nami rozpoczęcie projektu PADEL4ALL Polskiej Federacji Padla.

Bezpłatne treningi na pełnowymiarowym korcie, mecze pokazowe przedstawicieli Reprezentacji Polski w Padlu oraz międzynarodowy turniej padla z udziałem reprezentacji z 4 krajów.

Te atrakcje będą czekały na odwiedzających centrum handlowe Westfield Arkadia jeszcze do 19 listopada.

Do 19 listopada w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie w specjalnie stworzonej strefie stanie mobilny kort do padla. To jeden z głównych elementów projektu realizowanego pod hasłem PADEL4ALL. Celem inicjatywy jest popularyzacja padla – niezwykle widowiskowej i jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportu na świecie. Wydarzenie w Westfield Arkadia otwiera cykl kilku tego typu aktywności w ramach międzynarodowej inicjatywy PADEL4ALL Roadshow. Pozostałe kraje zaangażowane w projekt to: Czechy, Węgry oraz Niemcy. Projekt uzyskał dotację unijną w celu promocji aktywnego, zdrowego stylu życia.

Podczas tygodniowego święta padla w strefie i na samym korcie na wszystkich odwiedzających będzie czekać wiele aktywności i atrakcji: najlepsi w Polsce trenerzy padla przeprowadzą krótkie lekcje dla początkujących, wytłumaczą zasady tej dyscypliny, opowiedzą o sprzęcie oraz strojach i działających w Polsce klubach padlowych, przedstawiciele Reprezentacji Polski w Padlu rozegrają mecze pokazowe. Będzie to okazja, aby zobaczyć grę na najwyższym poziomie, w ciągu dnia z kortu będą mogli także skorzystać miłośnicy padla, a wybrane szkoły podstawowe przeprowadzą na miejscu lekcje WF-u, członkowie Polskiej Federacji Padla przeprowadzą konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, wśród gości specjalnych eventu nie zabraknie znanych sportowców i dziennikarzy, którzy już stali się fanami padla, w piątek oraz w sobotę (18 i 19 listopada) odbędzie się międzynarodowy turniej padla z udziałem drużyn z Czech, Niemiec, Węgier oraz Polski. Wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna, a całość komentować będzie dziennikarz sportowy, podczas części oficjalnej zaplanowanej na piątkowy wieczór gościć będziemy przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Igrzysk Europejskich 2023, a także prezesa Międzynarodowej Federacji Padla (FIP – International Padel Federation), z ekspertami Polskiej Federacji Padla będzie można porozmawiać o wszystkim, co z padlem związane – m.in na temat perspektyw rozwoju dyscypliny czy potencjału biznesowego.

Strefa padla w Westfield Arkadia.

Padel to sport rakietowy. Zawiera w sobie zarówno elementy tenisa, jak i squasha. Jest uważny za jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie. Kort do padla jest znacznie mniejszy od tenisowego. Siatka oddziela pola przeciwników. Kort do padla posiada ściany tylną i boczną, które mogą być wykorzystywane podczas gry. Sprzęt do padla to specjalna rakieta, wykonana z kompozytów, nieposiadająca naciągu, a także piłki przypominające te do tenisa. Padel jest dyscypliną sportową, w której nie obowiązują granice wiekowe. Jest to gra zespołowa, deblowa, zarówno dla zaawansowanych sportowców, jak i amatorów, może pełnić funkcję rekreacyjną dla całych rodzin. Obecnie około 10 milionów ludzi na świecie aktywnie uprawia tę dyscyplinę sportu. Padel wywodzi się z Acapulco w Meksyku. W Hiszpanii padel to druga – po piłce nożnej – najbardziej popularna dyscyplina sportowa.

W Polsce padel rozwija się dynamicznie. Powstaje coraz więcej kortów. Polska ma swoją Reprezentację Narodową w padlu, która bierze udział w lokalnych i międzynarodowych turniejach. Nad rozwojem tej dyscypliny sportowej w Polsce czuwa Polska Federacja Padla, która organizuje wydarzenia promocyjne, wspierające kluby. Oferuje także programy trenerskie oraz promuje padla wśród dzieci i młodzieży. W Polsce w padla grają amatorzy, zawodnicy, dzieci i dorośli. Jest już ponad 1000 graczy i liczba ta systematycznie rośnie. W weekendowe dni na kortach można spotkać całe rodziny. Wielu znanych dziennikarzy oraz sportowców gra aktywnie w padla (m.in.: Zbigniew Boniek, Jerzy Janowicz, Marta Domachowska, Mariusz Fyrstenberg, Tomasz Smokowski czy Tomasz Kłos).

Organizatorem akcji jest Polska Federacja Padla. Projekt realizowany pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Partnerzy: Centrum handlowe Westfield Arkadia, Fuksiarz.pl, HEAD.

