Jeszcze dzisiaj można zaszczepić się w CH Focus

Powszechny punkt szczepień działa w lokalu znajdującym się na poziomie „0”, tuż przy wejściu do galerii, obok drogerii Hebe.

Opiekę medyczną w nim zapewnia bydgoska przychodnia „Przy Szpitalu”. Akcja szczepień potrwa do końca lipca. P

lacówka przyjmuje pacjentów od czwartku do soboty.

Każda osoba, która w tym czasie zgłosi się do punktu, będzie mogła zaszczepić się bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

W najbliższy weekend, zarówno mieszkańcy Bydgoszczy jak i osoby przyjezdne, mogą zaszczepić się przeciw COVID-19 w tymczasowym punkcie szczepień utworzonym na terenie CH Focus. To kolejna akcja szczepień przeprowadzana w bydgoskim centrum handlowym – pierwsza odbyła się w ostatni weekend czerwca.

Tym razem za organizację punktu szczepień odpowiada bydgoska przychodnia „Przy Szpitalu”. W lokalu do dyspozycji pacjentów jest jedno stanowisko wraz z wykwalifikowanym personelem medycznym. Pomieszczenie dostosowano do wymogów punktu szczepień – wyposażone zostało w odpowiedni sprzęt medyczny oraz spełnia warunki organizacyjno-techniczne. Pacjenci przyjmowani są przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Szczepienia realizowane są jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Wszyscy chętni powyżej 18. roku życia mogą zaszczepić się bez wcześniejszej rejestracji. Do dyspozycji pacjentów jest ogółem 800 dawek szczepionek.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z tymczasowego punktu szczepień w CH Focus pacjenci mogą skorzystać w ten weekend (9 i 10 lipca). Kolejne terminy szczepień dostępne będą przez trzy kolejne tygodnie lipca. TPS w CH Focus przyjmuje pacjentów od czwartku do soboty, w godzinach 12.00-18.00. Każda zaszczepiona osoba na miejscu otrzyma międzynarodowy certyfikat zaświadczający o przyjęciu szczepionki.

- Zbliżający się weekend to kolejna okazja dla mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto, aby zaszczepić się w wygodny sposób i bez zbędnych formalności. Dzięki dogodnej lokalizacji i łatwemu dostępowi do punktu szczepień w CH Focus, w akcji mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby, które chciałyby przyjąć szczepionkę przed swoim urlopem lub w jego trakcie. Biorąc udział w akcji zwiększają w ten sposób swoją odporność przed zakażeniem COVID-19 - mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.

To kolejna akcja szczepień zorganizowana w ostatnich tygodniach na terenie CH Focus. Podobne punkty do tej pory utworzone zostały także w innych centrach handlowych należących do Grupy Atrium –w Atrium Plejada w Bytomiu, we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej, w warszawskich galeriach King Cross Praga oraz Atrium Promenada, a także w Atrium Mosty w Płocku.