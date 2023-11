Popeyes ma dobre wieści dla mieszkańców stolicy - już 27 listopada o godzinie 10.00 w Galerii Młociny otwarta zostanie kolejna restauracja, serwująca słynne soczyste kurczaki z Nowego Orleanu w chrupiącej panierce.

Nawet po kilku tygodniach od otwarcia Popeyes kolejki do restauracji nie maleją, a goście wciąż czekają na nowe lokalizacje.

Galeria Młociny od początku swojej historii buduje ofertę w oparciu o koncepty, które są wyczekiwane przez klientów.

Pod koniec listopada po raz kolejny Galeria Młociny zaskoczy klinetów, uzupełniając strefę Spotkania i Dania o restaurację Popeyes.

Codziennie świeżo przygotowywany kurczak, zgodnie z tradycją 12-godzinnego marynowania w wyrazistych przyprawach z Luizjany, panierowany i smażony w odpowiedniej temperaturze, swoją soczystością i chrupiącą panierką przyciąga kolejnych smakoszy.

Popeys w Warszawie. Fot. Mat. pras.

Pokochali go wrocławianie, szczecinianie i warszawiacy. Ci ostatni już 27 listopada będą mogli korzystać z kolejnego, nowego Popeyes mieszczącego się w Galerii Młociny (na poziomie +2, w strefie Spotkania i Dania). Będzie to druga, obok Złotych Tarasów, restauracja Popeyes w stolicy.

– Warszawiacy, pomimo bogatej oferty restauracyjnej, przyjęli nas z dużym entuzjazmem, a nasze dania zasmakowały im tak bardzo, że wciąż do nas wracają. Z tym większą radością zapraszamy ich do jednej z fajniejszych przestrzeni food courtowej w Polsce, która mieści się Galerii Młociny – mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes. – Tak jak wszystkie nasze dania Popeyes przygotowujemy z dużą starannością, zgodnie z ideą “slow preparing fast serving”, tak kolejnym restauracjom nadajemy wyjątkowy charakter, przywołujący atmosferę Nowego Orleanu, co potwierdzają osoby, które były z nami na dotychczasowych otwarciach - dodaje Aleksandrowicz.

Galeria Młociny od początku swojej historii buduje ofertę w oparciu o koncepty, które są wyczekiwane przez klientów. Spragnieni nowości, każdorazowo doceniają otwarcia sklepów i lokali nietuzinkowych marek, które w ramach swojej strategii ekspansji stawiają właśnie na nasz obiekt. Pod koniec listopada po raz kolejny zaskoczymy klientów Galerii Młociny, uzupełniając strefę Spotkania i Dania o restaurację Popeyes. Oferta luizjańskich smaków, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, będzie doskonałym dopełnieniem dla obecnych lokali serwujących dania kuchni całego świata – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP, firmie będącej współwłaścicielem i zarządcą Galerii Młociny.

Popeys w Galerii Młociny. Fot. Mat. pras.

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko podbiła serca gości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, stając się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Obecnie posiada ponad 4200 restauracji w ponad 30 krajach na różnych kontynentach, a jej specjalnością niezmiennie są aromatyczne, autentyczne smaki dziedzictwa Luizjany.

Ta i kolejne nowo powstające restauracje Popeyes stworzą w Warszawie dziesiątki miejsc pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej w tworzącym się zespole ambitnych, zaangażowanych i wspierających się osób. Popeyes wciąż prowadzi rekrutację na różne stanowiska

