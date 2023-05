Angelika Józefczyk, projektantka, która z powodzeniem działa na światowym rynku, otwiera swój pierwszy w Polsce butik. Wybrała OFF Piotrkowska Center.

Ubrania sygnowane nazwiskiem Angeliki Józefczyk można znaleźć w salonach w Londynie, Mediolanie, Los Angeles oraz Dubaju.

Od najbliższego weekendu także w Łodzi.

Od najbliższego weekendu także w Łodzi.

Kobiecość, oryginalny koncept, użyteczność – Angelika Józefczyk tworzy z myślą o kobietach, które lubią eksperymentować z kolorem czy fakturą ubrań i cenią sobie intrygującą strukturę. Zaprojektowane przez nią suknie i garnitury gościły na czerwonych dywanach gali oscarowej, nagród Grammy i Emmy, festiwalu filmowego w Cannes czy międzynarodowych premier filmowych w Los Angeles. O marce rozpisywały się brytyjski Vogue oraz Tatler Magazine, a jej projekty gościły na okładkach takich magazynów jak Glamour, Moevir Magazyn, Harper’s Bazaar.

Butik Angeliki Józefczyk. Fot. Mat. pras.

Najważniejsze jest dla mnie takie zarządzanie marką, jakby granice geograficzne nie istniały. Chcę widzieć zaprojektowane przeze mnie ubrania, noszone przez kobiety mieszkające na każdej szerokości geograficznej – w Europie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie. Jako trzecie pokolenie rodziny krawieckiej, od zawsze czułam w sobie powołanie do mody i biznesu. Więc bez względu na to, jakie były moje życiowe pomysły, zawsze łączyły one modę z biznesem – podkreśla Angelika Józefczyk.

Swój pierwszy w Polsce, flagowy butik projektantka postanowiła otworzyć w Łodzi. Do atelier projektantki zajrzeć będzie można już od piątku, a oficjalne otwarcie w formie pokazu mody zaplanowano na 26 maja na godzinę 20.00. Kolekcja, która zostanie zaprezentowana będzie zawierać najbardziej rozpoznawalne modele, które do tej pory można było zobaczyć wyłącznie na wideo- i fotorelacjach z zagranicznych pokazów projektantki m.in. z Paryża, Mediolanu, Dubaju oraz Rzymu.

Angelika Józefczyk tworzy z myślą o kobietach, które lubią eksperymentować z kolorem. Fot. Mat. pras.

To już dwunaste miejsce z modą w OFF Piotrkowska Center, gdzie znaleźć można i atelier z kreacjami rodem z czerwonych dywanów i modę codzienną w autorskich pracowniach czy butikach projektantów.

- Mamy świetną przestrzeń, znakomicie współgrającą z kreatywnością twórców mody, nic dziwnego, że projektanci doceniają potencjał OFFa i coraz liczniej są u nas obecni. Wspólnie stworzyliśmy swego rodzaju ulicę mody – mówi Maciej Majzner Community Manager OFF Piotrkowska Center. – Cieszy nas ogromna różnorodność oferty, która bywalcom OFFa daje szeroki wybór i możliwość zabawy modą. To, co łączy wszystkie te propozycje to oryginalność i wysoka jakość krawiectwa, odległe od tego, co proponuje fast fashion – podkreśla.

Butik znanej projektantki w Łodzi. Fot. Mat. pras.

Swoje butiki czy pracownie mają tu: Monika Ptaszek, Patrycja Plesiak, Razem-Po Prostu Marii Wiatrowskiej i Katarzyny Gabary, Reinkreacja, stworzona przez Kasię Chojnacką i Marię Marcinkowską, Olga Solovey, Elżbieta Pierzchalska.

OFF Piotrkowska Center to także kultowe już marki jak Pan tu nie stał, Dzień dobry, upcyclingowe Mimado studio, Cukier Puder – Vinatge store oraz Shore, łącząca modę z pasją do podróży.

