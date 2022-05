JLL zadba o części handlowo-usługowe w Sky Tower

Część handlowo-usługowa Sky Tower we Wrocławiu pod opieką JLL.

To zadanie JLL powierzyła grupa Adventum.

Eksperci zadbają o 20 tys. mkw. powierzchni.

Eksperci z firmy doradczej JLL będą odpowiedzialni za komercjalizację części retail we wrocławskim obiekcie Sky Tower, którego łączna powierzchnia handlowo-usługowa wynosi ok. 20 tys. mkw.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obiekty handlowe przechodzą proces transformacji

Odpowiadając na potrzeby użytkowników obiekty handlowe przechodzą dziś proces transformacji w kierunku centrów łączących różnorodne funkcje. To właśnie dzięki integracji przestrzeni handlowo-usługowej, biurowej, mieszkaniowej czy rekreacyjnej powstaje atrakcyjne środowisko nie tylko do życia i pracy, ale także spędzania wolnego czasu. Zmienia się także podejście co do preferowanego miksu punktów handlowych i usługowych w zależności od lokalizacji i charakteru każdej z inwestycji.

Nasza współpraca z Adventum odzwierciedla wyraźny na rynku handlowym trend, wskazujący na dalszą potrzebę przekształcania obiektów handlowych w miejsca spotkań z szeregiem udogodnień poprzez m.in. poszerzenie strefy gastronomicznej, handlowo-usługowej i rozrywkowej. Faktem jest, że rynek staje się coraz bardziej dojrzały, a zmiany wywołane m.in. doświadczeniami pandemii stawiają przed sektorem nieruchomości nowe wyzwania, co przy silnej konkurencji, sprzyja unowocześnianiu obiektów handlowych - mówi Agnieszka Olszewska, Senior Director Retail Agency, JLL.

Tym bardziej cieszymy się, że możemy brać udział w tworzeniu nowej strategii komercjalizacji części retail w Sky Tower nakierowanej m.in. na zapewnienie klientom centrum ciekawego miksu zakupowego i gastronomicznego, czerpiąc przy tym z potencjału architektonicznego tej inwestycji - mówi Agnieszka Olszewska.

Czym Sky Tower przyciąga klientów

Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Powstańców Śląskich, głównej arterii komunikacyjnej Wrocławia, łączącej południe miasta z autostradą A4, obok licznych przystanków autobusowych i tramwajowych. Rynek znajduje się w odległości zaledwie 2 km, a od dworca PKP i PKS dzieli go zaledwie 1,5 km.

Na terenie centrum handlowego, które jest miejscem codziennych zakupów i wypoczynku, znajduje się przestrzeń przeznaczona dla barów, kawiarni i restauracji. W części rekreacyjnej mieści się klub fitness, zaś w strefie rozrywki znajduje się kręgielnia i największe centrum simracingowo-szkoleniowe w Polsce. Działa tu także szkoła tańca Egurrola Dance Studio. W części handlowej Sky Tower znajduje się również szeroka oferta punktów usługowych, która obejmuje m.in. pocztę, pralnię czy biuro podróży.

Z kolei na 49. piętrze uruchomiono przeszklony taras widokowy, będący atrakcją turystyczną, z którego można podziwiać panoramę zachodniej i północnej części Wrocławia. Do dyspozycji użytkowników jest 1,5 tys. miejsc parkingowych, stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacja rowerów miejskich. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 145 tys. mkw.