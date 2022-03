Joanna Czuchnowska nową dyrektor HR w MediaMarktSaturn Polska

W połowie października 2021 do zespołu MediaMarktSaturn Polska dołączyła Joanna Czuchnowska, która objęła stanowisko dyrektor HR. Do jej zadań należy m.in. budowanie i realizacja strategii personalnej całej organizacji.

Joanna Czuchnowska została dyrektor HR w MediaMarktSaturn Polska.

Nowa dyrektor jest magistrem prawa i administracji. Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Do obowiązków nowej dyrektor należą m.in. zbudowanie zespołu i działania w kierunku poprawy środowiska pracy w wielu obszarach.

Joanna Czuchnowska posiada doświadczenie w branży handlowej, które zdobyła w ciągu 15 lat kariery zawodowej na stanowiskach kierowniczych. W tym czasie działała m.in. w obszarze operacji, szkoleń i HRBP. Współpracę z MediaMarktSaturn Polska rozpoczęła od zbudowania zespołu oraz działań w kierunku poprawy środowiska pracy we wszystkich obszarach.

- Cieszę się, że jestem częścią (...) zespołu. To dla mnie nie tylko ogromne zawodowe wyzwanie, ale również i misja. Rozwój to jeden z moich priorytetów, a kluczem do sukcesu jest szukanie optymalnych rozwiązań, które spełniają zarówno oczekiwania pracowników, jak i cele biznesowe firmy. Znalezienie tego „złotego środka” jest codzienną misją mojego wspaniałego zespołu HR – podkreśla Joanna Czuchnowska, dyrektor HR w MediaMarktSaturn Polska.

Joanna Czuchnowska jest magistrem prawa i administracji, posiada również dyplom Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Area Manager, HR Manager w Jeronimo Martins. W Leroy Merlin Polska pełniła funkcję dyrektora ds. zarządzania wiedzą i talentami, gdzie wraz z zespołem koncentrowała się na budowaniu organizacji samoedukującej, opartej na pasji i zaangażowaniu pracowników.