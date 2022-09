Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor twarzami nowej kampanii centrów M1

Na przestrzeni lat centra M1 stały się dla klientów synonimem wygodnych i rodzinnych zakupów.

W każdym z dziewięciu obiektów handlowych tej sieci można bowiem znaleźć sklepy popularnych i chętnie wybieranych marek oraz szereg punktów usługowych.

Twarzami najnowszej kampanii wizerunkowej sieci centrów M1 została jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazdorskich par – Joanna Koroniewska oraz Maciej Dowbor.

- Zależało nam na wyborze ambasadorów, którzy będą wiarygodni dla naszych klientów. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są podziwiani za osiągnięty sukces zawodowy, a jednocześnie tworzą rodzinę, która zmaga się z codziennymi obowiązkami i ceni sobie wspólnie spędzany aktywnie czas. To niezwykle sympatyczna para, pełna empatii i serdeczności. Joanna i Maciej idealnie wpisują się w rozwijane od kilku lat przez markę M1 idee ruchu #BądźŻyczliwy. Dzięki działaniom pod hasłem „Bądź Życzliwy”, M1 promuje pozytywne emocje, empatię i wrażliwość na potrzeby innych – człowieka, zwierząt czy planety – mówi Urszula Porębska dyrektor Działu Marketingu Metro Properties.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor będą widoczni na wszystkich materiałach reklamowych centrów handlowych M1. Wizerunek pary zostanie wykorzystany we wszystkich kanałach, w których marka prowadzi swoją komunikację, m.in. OOH, Internet, radio czy POS. Ponadto para będzie uczestniczyć w cyklicznych eventach odbywających się na terenie obiektów. Centra będą promowane również za pośrednictwem ich własnych kanałów w mediach społecznościowych. Współpraca potrwa 13 miesięcy i zasięgiem obejmować będzie całą Polskę.

mat. Metro Properties

Joanna Koroniewska to aktorka znana z wielu filmów wyświetlanych zarówno na dużym, jak i małym ekranie. Jednak szerokiej publiczności najbardziej znana jest z bijącego rekordy popularności serialu „M jak Miłość”. Maciej Dowbor to dziennikarz i prezenter od lat związany z telewizją Polsat. Regularnie prowadzi największe festiwale oraz wydarzenia rozrywkowe w swojej stacji. W swojej karierze był gospodarzem m.in. programu „Got to Dance. Tylko taniec”, a od 2014 roku nieprzerwanie prowadzi cieszący się ogromną sympatią widzów program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Oboje tworzą zgrane i pełne zrozumienia małżeństwo, które wychowuje dwie córki – Janinę i Helenę. Cechuje ich także miłość do zwierząt. Wspólnie dbają o własne zdrowie i znani są ze swojego zamiłowania do sportu oraz aktywności fizycznej. Razem tworzą też popularny kanał na YouTube „Domówka u Dowborów”. Jako para aktywna zawodowo, która dba o swój wspólny, rodzinny czas, zależy im na szybkich i wygodnych zakupach, takich jakie zawsze oferuje M1. Centra handlowe M1 to miejsca skrojone na miarę potrzeb współczesnych klientów, w których można znaleźć m.in. modę dla dorosłych, młodzieży i dzieci, artykuły kosmetyczne, elementy wyposażenia domu, sprzęt RTV i AGD, sklepy z akcesoriami dla zwierząt, punkty usługowe i specjalistyczne, ulubione restauracje oraz sklepy z zawsze świeżymi produktami spożywczymi.

