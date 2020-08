Joga czy letnie kino? Vivo! Lublin zapewnia wakacyjne atrakcje

Centrum handlowe Vivo! Lublin wykorzystuje jeden ze swoich najciekawszych wyróżników - zielony dach - do organizowania eventów na otwartej przestrzeni. Do końca wakacji klienci Vivo! Lublin będą mieli okazję, aby spędzić kreatywny i bardzo aktywny czas na dachu obiektu. Wszystko za sprawą trwającego cyklu „Taras pełen atrakcji”, podczas którego na miłośników rozrywki na świeżym powietrzy czeka szereg zajęć i warsztatów.

Odbywają się tu seanse filmowe, pokazy barmanów i iluzjonistów, sobotnie treningi pod okiem trenerów personalnych oraz rodzinne warsztaty. W tym sezonie wydarzenia zaplanowane są ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Udział w zabawach zorganizowanych w ramach „Tarasu pełnego atrakcji” jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc.



Do 30 sierpnia mieszkańcy Lublina i okolicznych miejscowości mogą wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych przez centrum handlowe VIVO! w ramach wakacyjnego cyklu „Taras pełen atrakcji”. Na wszystkich zainteresowanych, na dachu obiektu, czekają m.in. projekcje filmowe, rozrywkowe pokazy barmańskie wraz z degustacją, zajęcia sportowe pod czujnym okiem profesjonalistów, a także niedzielne warsztaty kreatywne dla całych rodzin. Wszystkie wydarzenia odbędą się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na miejscu zachowywane będą szczególne środki ostrożności - do dyspozycji gości pozostanie płyn do dezynfekcji rąk, a w czasie zajęć siedzących pomiędzy niespokrewnionymi uczestnikami utrzymana zostanie 2-metrowa, bezpieczna odległość.



Ogólnodostępny taras odwiedzać można codziennie w godzinach otwarcia obiektu, w tym w niedziele niehandlowe. Znajduje się tu część wypoczynkowa, ławki, plac zabaw dla dzieci i zewnętrzna siłownia a także ścieżki z roślinnością na górnym poziomie.