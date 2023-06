JULA dołączy do grona najemców będącego w rozbudowie parku handlowego Ozimska Park. REDKOM Development podpisał umowę najmu powierzchni ze szwedzką siecią multimarketów. Otwarcie odnowionego obiektu zaplanowane jest na IV kwartał br.

Jula, to szwedzka sieć multimarketów, istniejąca na rynku od 1979 roku, a w Polsce od ponad 10 lat.

Jula oferuje klientom szeroką i starannie dobraną gamę produktów do domu, ogrodu czy garażu.

W asortymencie JULA znajdą się produkty RTV i AGD, odzież robocza oraz wiele akcesoriów dla osób aktywnie spędzających czas.

- To niezwykle dobra wiadomość, że JULA dołączyła do najemców Ozimska Park. Tym bardziej, że będzie to pierwszy sklep sieci w mieście i województwie. Już pod koniec bieżącego roku mieszkańcy będą mogli zrobić w nim zakupy. Jednocześnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi firmami zainteresowanymi najmem powierzchni handlowej w Ozimska Park – zaznacza Łukasz Komierowski, prezes REDKOM Development.

Otwierając Jula w Ozimska Park otwieramy tym samym nasz pierwszy sklep w województwie opolskim. Dzięki tej lokalizacji nasza sieć obejmuje kolejną ważną część południowo-zachodnich regionów kraju – mówi Arnold Brzeziński, Country Operational Manager Jula Poland.

- Niezmiernie się cieszymy, że nasz dwudziesty multimarket w Polsce zaoferuje swoje produkty właśnie mieszkańcom Opola i okolic. Wiemy, że cieszą się one wielką popularnością, a jednym z powodów są nasze marki własne, których jakość nie ustępuje tym najbardziej znanym, przy czym cenowo są bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku. Dodatkowo nasza sieć unika korzystania z pośredników i kupuje bezpośrednio u producentów, co również znajduje odzwierciedlenie w naszych cenach - dodaje.

Ozimska Park w przebudowie

Całkowita powierzchnia najmu po przebudowie parku handlowego wyniesie blisko 18 tys. mkw, z miejscem na działalność dla ponad 30 punktów handlowych i usługowych.

Ozimska Park z nowym najemcą, mat.pras.

Wśród firm, które wynajęły już przestrzeń w Ozimska Park, jest m. in. niemiecka sieć spożywcza Kaufland oraz polska marka odzieżowa Sinsay. Na terenie obiektu znajdzie się też wydzielona powierzchnia pod strefę gastronomiczną. Pomiędzy budynkami parku stworzony zostanie z kolei pasaż pieszy, który zachęci do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi nie tylko na zakupach.

Ozimska Park zlokalizowany jest przy ul. Ozimskiej 72, w centrum stolicy województwa opolskiego.

Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Daldehog. Za wynajem powierzchni odpowiada Mallson oraz JLL, natomiast za nadzór nad komercjalizacją - Scallier.

