Szwedzka sieć Jula otworzyła w Częstochowie swój 17 sklep w Polsce.

Multimarket Jula w Częstochowie działa w CH Aniołów Park.

Jeszcze tej jesieni szwedzka firma uruchomi dwa sklepy, w Cuprum Park w Lubinie i Centrum Handlowym Plaza w Toruniu.

Cieszymy się z otwarcia kolejnego multimarketu w Polsce, dzięki któremu mieszkańcy Częstochowy i okolic będą mieli dostęp do naszych produktów. Wierzymy, że nasza oferta spotka się z dobrym odbiorem klientów zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w naszym sklepie internetowym – kontynuuje Johan Sjöhagra, CEO Jula AB.

- Polska jest dużym rynkiem o dużym potencjale rozwoju i chcemy tu rozwijać naszą sieć sklepów. Coraz lepiej poznajemy naszych konsumentów i dlatego możemy im oferować produkty, które naprawdę są im potrzebne, do tego w jakości i cenie JULA. Wciąż będziemy pracować nad jeszcze bardziej atrakcyjnymi ofertami, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach. – dopowiada Johan.

To pierwsze z trzech planowanych na tę jesień otwarć. Województwo śląskie stanowi bardzo ważny obszar w naszej ekspansji, zatem cieszę się niezmiernie, że nasz kolejny sklep otwieramy właśnie w Częstochowie. Od kiedy ogłosiliśmy podpisanie porozumienia i naszą obecność w Dor Plaza wiele osób z niecierpliwością czeka na otwarcie naszego sklepu. Nareszcie jesteśmy gotowi i 22 września ruszamy w Aniołów Park. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Kolejne otwarcia zaplanowane na ten rok to Cuprum Park w Lubinie i Centrum Handlowe Plaza w Toruniu – podsumowuje Arnold Brzeziński, Country Operations Manager, Jula Poland.

Jula to multimarket ponieważ to sklep inny niż wszystkie, które znają Polacy. Na zakupy w nim przychodzą wszyscy: starsi i młodsi, mężczyźni i kobiety; ci, którzy chcą być samowystarczalni i szukają inspiracji. Od sprzętu fitness do pompy ciepła. Od dmuchawy do liści po wędkę.

JULA w Częstochowie:

powierzchnia – 1829m2

asortyment – około 15.000 produktów, w tym marki własne niedostępne w innych sklepach

zatrudnienie w sklepie - 21 pracowników (dodatkowo firmy zewnętrzne)

adres: CH Aniołów Park, ul. Drogowców 43, 42-200, Częstochowa.

