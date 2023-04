Sieć klubów Just GYM otworzyła swoje 30. centrum fitness. Powierzchnia nowego klubu w Koszalinie to ponad 2 tys. mkw. Obiekt zlokalizowany jest w Galerii Emka.

To dla nas wyjątkowe bo „okrągłe” otwarcie - mówi Paweł Ciszek, prezes zarządu Just GYM. Województwo zachodniopomorskie było dla naszej sieci do tej pory nieodkryte. Widzimy ogromny potencjał na tym runku, jak i obserwujemy duże zainteresowanie ze strony społeczności Koszalina - dodaje.

Prezes Ciszek podkreśla, że firma czekała z otwarciem nowej lokalizacji w Koszalinie na ukończenie rozbudowy Galerii Emka. Zapowiada, że otwarcie 30 kluby Just GYM to jeszcze nie koniec ponieważ w planach jest dalsza ekspansja.

Klub sieci Just GYM w Galerii Emka w Koszalinie. fot. mat. prasowe

Just GYM to ogólnopolska sieć automatycznych klubów fitness działających w formule 24h/7/365. Każdy klub zbudowany jest z 12 stref łączących się w jednolitą całość przy zachowaniu całkowitej swobody open space. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku.

Druga faza Galeria EMKA została otwarta 8 marca 2023 roku. Istniejąca oferta została wzbogacona o funkcję rozrywkową i sportową.

Klub sieci Just GYM w Galerii Emka w Koszalinie. fot. mat. prasowe

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl