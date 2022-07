Just GYM otworzy wielki klub fitness w Bielsku-Białej

To będzie jedno z najważniejszych otwarć tego roku w Gemini Park Bielsko-Biała. Dział leasingu Gemini Holding podpisał wieloletnią umowę najmu z siecią Just GYM. W IV kwartale 2022 r. w galerii zadebiutuje, mający 2,2 tys. mkw., nowoczesny klub fitness. Pod względem powierzchni będzie to jedno z największych tego typu miejsc w Bielsku-Białej.

Just GYM ma 24 kluby w największych polskich miastach.

Marka jest 7., która w tym roku dołącza do oferty Gemini Park. Jest to jednocześnie 5. lokalny debiut.

– Just GYM to silna i dynamicznie rozwijająca się sieć, posiadająca już 24 kluby w największych polskich miastach, w dodatku w niezwykle atrakcyjnych dla klientów lokalizacjach. Niebawem do tej coraz dłuższej listy miejsc, w których można zadbać o zdrowie i kondycję, dołączy także Gemini Park Bielsko-Biała – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

– Lokalizacja w Gemini Park będzie pierwszą należącą do tego brandu na Podbeskidziu. Jesteśmy przekonani, że nowoczesna formuła klubu fitness, jaką zaproponuje nasz nowy najemca, sprawi, że miejsce szybko stanie się najpopularniejszą tego typu destynacją w mieście i regionie – mówi.

Dla Gemini Park tak duże otwarcie to ogromna szansa. Just GYM stworzy nie tylko nowy fundament pod ofertę sportowo-rekreacyjną galerii, ale także wzmocni ofertę szeroko pojętych atrakcji czasu wolnego, których w obiekcie przybywa. – Pokładamy duże nadzieje związane z tym otwarciem – komentuje Joanna Zemczak.

– Zwłaszcza, że postawiliśmy na stabilnego partnera, za którym stoi Medicover i który odważnie myśli o przyszłości, opierając się wyzwaniom rynkowym, jakie przyniosła pandemia w branży fitness. Just GYM ma także świeże spojrzenie na swoje usługi, co będzie zapewne dla wielu mieszkańców regionu ogromnym atutem przy wyborze. Poszukując nowego partnera zależało nam na marce, która przyciągnie klienta i będzie działać przez lata – dodaje.

Co zaoferuje Just GYM? Przede wszystkim nowy klub fitness ma być w pełni zautomatyzowany i dostępny dla użytkowników przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, a także świetnie wyposażony. Dostępne ma być tutaj aż 7 stref treningowych, w tym m.in. cardio, cycling, strefa wolnych ciężarów i maszyn półwolnych czy CrossFit. Prowadzone będą także zajęcia grupowe np. Just ABT, Just Boxing, Just Combat czy Just Step.

– Konsekwentnie realizujemy nasz plan rozwoju sieci, wchodząc na atrakcyjne dla nas rynki. Cieszymy się, że nasz lokalny debiut na Podbeskidziu będzie miał miejsce w Gemini Park Bielsko-Biała, jednej z najpopularniejszych galerii w tym regionie. Taka lokalizacja to dla nas ogromna szansa na to, aby dotrzeć do nowych klientów i szybko zbudować grono wiernych użytkowników – mówi Paweł Ciszek, prezes zarządu Just GYM.

– Liczymy, że nasz launch będzie niezwykle udany. Tym bardziej, że bielski rynek, chociaż nasycony, spragniony jest nowości. Jesteśmy przekonani, że naszą ofertą idealnie wpasujemy się w oczekiwania lokalnego klienta, a także w jego potrzeby związane z holistycznym dbaniem o zdrowie, w tym o dobrą kondycję fizyczną – dodaje Paweł Ciszek.

Pojawienie się nowego najemcy jest rezultatem udanej rekomercjalizacji, która trwa w bielskiej galerii. Marka jest 7., która w tym roku dołącza do oferty Gemini Park. Jest to jednocześnie już 5. lokalny debiut.

– Rozwijając naszą ofertę uważnie przyglądamy się zmieniającym się trendom na rynku retail i trendom konsumenckim, a także – co najważniejsze – potrzebom naszej lokalnej społeczności. Pojawienie się nowego klubu fitness było dla nas jednym z priorytetów i to z kilku powodów – mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

– Po pierwsze, mieszkańcy naszego miasta i regionu stają się coraz bardziej aktywni fizycznie, poszukują więc przestrzeni, w których mogą pod okiem ekspertów zadbać o kondycję. Po drugie, coraz mocniej na rynku retail zaznacza się prozdorowotny trend. Fakt, że Just GYM ma szerokie podejście do dbania o ciało jest jego ogromnym wyróżnikiem, który zapewne skusi bielszczan – dodaje.