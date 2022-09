Sieć klubów fitness Just GYM kontynuuje plan ekspansji otwierając kolejny klub. Nową placówkę uruchomiono 15 września w Kielcach.

Ogólnopolska sieć klubów fitness Just GYM otworzyła swój 26. klub.

Nową placówkę uruchomiono 15 września br. w Kielcach przy ul. Massalskiego 3. w Pasażu Świętokrzyskim.

Powierzchnia nowo otwartego obiektu to ponad 2.000 mkw.

Nasze kolejne tegoroczne otwarcie to długo wyczekiwany przez klientów pierwszy obiekt w województwie świętokrzyskim - mówi Paweł Ciszek, Prezes Zarządu Just GYM.

- Zwiększanie efektywności energetycznej to obecnie priorytet przy realizacjach naszych klubów. Zużycie mediów takich jak prąd, gaz i woda, to jeden z największych kosztów w utrzymaniu automatycznych, 24-godzinnych klubów fitness. Dlatego ciągle pracujemy nad zmianą i udoskonalaniem standardu technicznego naszych placówek tak, aby optymalizować ich działanie. Oczywiście nie da się tego zrobić bez zwiększenia wydatków inwestycyjnych ale wiemy, że zdecydowanie obniży nam to późniejsze koszty operacyjne. Przy szalejących cenach mediów i możliwych problemach z dostawą energii to dziś najważniejsze nasze wyzwanie - powtarza Paweł Ciszek.

W nowym projekcie w Kielcach wdrożyliśmy zmodyfikowane rozwiązania w zakresie pomp ciepła, wentylacji i oświetlenia. Jestem pewien, że znacząco wpłynie to na lepsze wyniki operacyjne tego klubu i będzie testem do wprowadzenia rozwiązań na całą sieć - zaznacza Prezes Zarządu.

Just GYM to ogólnopolska sieć automatycznych klubów fitness działających w formule 24h/7/365. Projekt charakteryzuje połączenie wysokiej jakości oraz niskiej ceny przy zachowaniu pełnej dostępności. Każdy klub zbudowany jest przy zachowaniu całkowitej swobody open space.

