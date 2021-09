Just GYM powiększa sieć. Nowy klub fitness w CH Gwarek już otwarty

15 września br. został uruchomiony 22. klub pod marką Just GYM zlokalizowany w Jastrzębiu–Zdroju w zmodernizowanym Centrum Handlowym Gwarek przy ul. Harcerskiej 1B.

22. klub Just GYM w Polsce otwarty, tym razem w Jastrzębiu-Zdroju.

Konsekwentnie zapowiadany rozwój sieci klubów fitness Just GYM trwa.

Powierzchnia nowo otwartego klubu to ponad 1,8 tys. mkw. na dwóch piętrach.

- Sieć realizuje wcześniejsze zapowiedzi i jeszcze w tym roku otworzy kolejne kluby na śląsku i w województwie lubuskim. Cieszy nas fakt, iż klienci powoli wracają do klubów widząc, że aktywność fizyczna zwiększa naturalną odporność organizmu, a to daje dobre perspektywy dla rozwoju sektora fitness w Polsce - mówi Paweł Ciszek, Prezes Zarządu Just GYM.