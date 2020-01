Just Gym w nowych lokalizacjach. Tu fitness łączy się ze sztuką

14. klub Just GYM o powierzchni ponad 2,4 tys. mkw. w Parku Handlowym Auchan Bielany wita klubowiczów razem z krasnalicą JUSTĄ.

Każdy z klubów Just GYM, mimo przynależności do sieci, zachowuje swój indywidualizm poprzez architekturę i wystrój klubu, który każdorazowo uzupełniony jest o atrybut nawiązujący do lokalnej kultury i zwyczajów.

- W naszym nowym klubie we Wrocławiu tym razem postawiliśmy na krasnala wyrzeźbionego przez wrocławskiego artystkę Beatę Zwolańską - Hołod. Nasza JUSTA wita klubowiczów z hantlem w dłoni zasłuchana w muzykę ze swojego smartfona. Przykładem kolejnych lokalnych atrybutów jest m.in. w Łodzi mural namalowany przez artystę Oteckiego na powierzchni ponad 200 m2, w Słupsku gryf z herbu miasta został przedstawiony z gryfem do ćwiczeń, a w klubie w Warszawie neon z syrenką połączyliśmy z logiem naszej firmy. „To tylko kilka przykładów, w jaki sposób staramy się każdorazowo tworzyć indywidualną formę sztuki wykorzystując różnorodne materiały i treści - mówi Paweł Ciszek Prezes Zarządu Just GYM.

Nowy klub fitness Just GYM Wrocław został otwarty z początkiem stycznia. Dostępnych jest w nim 12 stref treningowych (strefa cardio, strefa cycling, strefa sztuk walki, przestronna strefa funkcjonalna, strefa wolnych ciężarów, strefa maszyn półwolnych, strefa zajęć fitness, strefa HIIT, strefa maszyn izolowanych, strefa stretchingu, strefa rozgrzewki i wyciszenia, strefa Core – do ćwiczeń mięśni głębokich za pomocą TRX i drabinek gimnastycznych), gdzie wstęp 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku daje możliwość ćwiczenia o dogodnej dla klubowicza godzinie.

- Wrocław wyróżnia się prężnym rozwojem na tle innych miast w Polsce i dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie pierwszej lokalizacji w województwie dolnośląskim - dodaje Paweł Ciszek. Ekspansja Just GYM w tym rejonie to podążanie również za klubowiczami, chcącymi korzystać z naszych klubów w ramach karnetu. Kolejne kluby we Wrocławiu są w trakcie przygotowania. W najbliższych miesiącach otwieramy dwa kluby w Pabianicach i Raciborzu.