Marka Rituals Cosmetics ogłasza otwarcie dwóch nowych sklepów w Polsce. Szczecin i Warszawa to miejsca, w których Klienci będą mieli dostęp do unikalnych produktów Rituals.

Sklep Rituals w Szczecinie będzie znajdował się w prestiżowym centrum handlowym Kaskada przy al. Niepodległości 36. W środku dostępna będzie pełna gama produktów Rituals, w tym ulubione klasyczne kolekcje, m.in. The Ritual of Sakura, The Ritual of Hammam, The Ritual of Jing i wiele innych. Nowy punkt w Szczecinie to idealne miejsce, aby znaleźć prezent dla siebie lub bliskiej osoby, a także doświadczyć relaksującej atmosfery marki.

W listopadzie Rituals otwiera swoje drzwi także w jednym z najbardziej znanych centrów handlowych w stolicy – Dom Mody Klif. To już 9 sklep w Warszawie, w którym atmosfera sprawi, że zakupy staną się wyjątkowym doświadczeniem. Tak jak w pozostałych lokalizacjach marki, również w nowym warszawskim sklepie konsumenci mogą spodziewać się szerokiej gamy produktów, w tym kosmetyków, produktów do pielęgnacji ciała, a także świec i innych artykułów do tworzenia przyjemnej atmosfery w domu.

Obydwa nowe punkty Rituals zostaną otwarte 8 listopada. Z tej okazji na pierwszych 50. klientów czekają wyjątkowe upominki. Wszyscy, którzy zdecydują się odwiedzić nowy sklep i dokonają zakupów za co najmniej 190 zł, otrzymają mini patyczki zapachowe w prezencie. W tym dniu wszystkie pianki pod prysznic w żelu będą dostępne w promocyjnej cenie 35 zł.

