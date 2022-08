Już 205 sklepów Action w Polsce. Najnowszy ruszył w Wołominie

205. sklep Action w Polsce już działa, w Wołominie.

Market położony jest ulicy 1 maja 34.

Powierzchnia handlowa sklepu to ponad 875 mkw.

Na klientów czeka obszerny bezpłatny parking, są też stojaki na rowery.

Tradycyjnie w ofercie sklep Action ma ponad 6000 artykułów z 14 kategorii.

Sklep w Wołominie jest 205. placówką Action w Polsce.

Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom Wołomina zakupy w Action. Na lokalizację sklepu wybraliśmy obiekt w ścisłym centrum miasta, położony w sąsiedztwie ważnej drogi miejskiej i przystanków autobusowych. Dzięki temu jest łatwo dostępny dla mieszkańców Wołomina i przyjezdnych z okolicy – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action Wołomin

Sklep zajmuje powierzchnię ponad 875 mkw. Na klientów czeka też obszerny bezpłatny parking, są też stojaki na rowery. Market jest czynny od 9:00-21:00 przez sześć dni w tygodniu, a od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe.

Sklep do otwarcia przygotował polski zespół zarządzający, we współpracy z holenderską centralą firmy. Zespół pracujący w wołomińskim markecie jest złożony z 20 osób, zatrudnionych na wszyskich szczeblach organizacji: od pracowników sklepu aż po kierownika i asystenta sklepu.

Action daje pracownikom elastyczne warunki i zatrudnia osoby z różnych środowisk. Konfiguracja sklepów, plany rozwoju i kultura firmy pozwalają tworzyć miejsca pracy dla lokalnych społeczności, oferując pracownikom możliwość rozwoju.

Co oferuje Action

Element niespodzianki i niskie ceny to wyróżniki Action. Spośród wielu innych dyskontów niespożywczych na rynku ta sieć rozwija się najszybciej. Przepisem na sukces sieci jest zaskoczenie: dwie trzecie asortymentu stale się zmienia. Co tydzień do swoich sklepów sieć wprowadza ponad 150 nowych pozycji.

Oferta zawiera artykuły ponad 350 znanych marek zewnętrznych i ponad 70 marek własnych, i jest podzielona na 14 kategorii.

Wśród nich artykuły do:

dekoracji,

majsterkowania,

zabawy,

rozrywki,

artykuły papiernicze,

hobbystyczne,

multimedia,

artykuły gospodarstwa domowego,

do ogrodu,

outdoor,

do prania i do sprzątania,

dla zwierząt domowych,

sportowe,

odzieżowe i pościelowe.

W myśli filozofii sieci, niskie ceny artykułów nie są w sprzeczności z dobrą jakością i odpowiedzialnym podejściem do zaopatrzenia.

Zespół zarządzania jakością Action pracuje nad dobrą jakością sprzedawanych w sklepach produktów .

O Action:

najszybciej rozwijający się w Europie dyskont niespożywczy, z portfolio ok. 2000 sklepów obsługuje ponad 11 mln. klientów w tygodniu. W każdym tygodniu także 8 milionów konsumentów odwiedza stronę internetową sieci.

W 10 krajach świata Action zatrudnia ponad 65 000 osób ponad 130 różnych narodowości.

Sieć oferuje zaskakujący asortyment ok. 6000 produktów, udoskonalanych w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju.

Action w Polsce posiada obecnie 205 sklepów, zatrudniając blisko 3000 osób.