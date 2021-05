Już 21 maja ruszą kina i teatry. Tydzień później siłownie i kluby fitness

Kina i teatry muszą zmienić repertuary i dostosować do reżymu sanitarnego.

Dzisiejszą decyzją rząd spełnił życzenie środowisk filmowych i teatralnych, by przyspieszyć luzowanie obostrzeń związanych z tymi branżami. Pod koniec kwietnia w tej sprawie apelowała do rządu Gildia Polskich Reżyserów. O szybsze otwarcie placówek kulturalnych apelowały środowiska artystyczne. Filmowcy skierowali do Morawieckiego pismo z apelem o zmianę harmonogramu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 21 maja działalność w przestrzeni zamkniętej będą mogły prowadzić instytucje kultury - kina, teatry, opery i filharmonie. Muszą jednak zachować 50 proc. obłożenie i reżim sanitarny, a uczestnicy wydarzeń nie będą mogli spożywać na miejscu napojów lub posiłków.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego działalność będą mogły wznowić też domy i ośrodki kultury, świetlice prowadzące działalność animacyjną w pomieszczeniach. Działać będą mogły też parki rozrywki na świeżym powietrzu przy zachowaniu 50 proc. obłożenia.

Od 28 maja możliwe będzie prowadzenie gastronomii wewnętrznej - w lokalu przy zachowaniu maks. 50 proc. obłożenia i zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty będzie mógł być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Imprezy okolicznościowe w lokalu - m.in wesela i komunie będą mogły odbywać się z limitem do maks. 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

28 maja otwarte zostaną też kryte obiekty sportowe i baseny. Będą one mogły prowadzić działalność przy zachowaniu 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni). Natomiast w przypadku zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami, będzie obowiązywał limit do 250 osób.

W siłowniach, klubach fitness i solariach będzie obowiązywał limit 1 osoba na 15 mkw.