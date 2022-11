SPAR Express to format convenience, który spełnia podstawowe potrzeby klientów. Strefy relaksu w sklepach są wygodnym miejscem do jedzenia, picia i odpoczynku. Placówki są czynne 365 dni w roku.

Tempo otwierania naszych placówek SPAR Express na stacjach AVIA jest w tym roku wręcz ekspresowe. Mamy już 30 sklepów i planujemy kolejne otwarcia. Widzimy, że jest zapotrzebowanie na właśnie taki format na stacjach paliw. Konsumenci tankując samochód nie chcą zwykłego sklepu, ale szerokiej oferty asortymentowej, ciepłych napojów i smacznych dań. Coraz częściej oczekują też propozycji rozbudowanych diet – na przykład wegańskiej czy bezglutenowej. Sklepy w sieci SPAR idealnie odpowiadają na to zapotrzebowanie – mamy całą linię precyzyjnie zaprojektowanych produktów bezglutenowych i bezcukrowych marki własnej SPAR, a także dania gotowe na wynos oraz soki pod marką Fresh to go – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.