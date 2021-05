Już 3000 sklepów JYSK na świecie

Najnowszy sklep duńskiej sieci otworzył się w lutym w Da Vinci Village w Fiumicino, w największym parku handlowym we Włoszech.

Podczas gdy sklepy detaliczne w całej Europie otwierają się i zamykają z powodu pandemii koronawirusa, JYSK kontynuuje ekspansję o nowe sklepy w kolejnych państwach.

12 lutego 2021 roku sieć otworzyła drzwi do sklepu numer 3000, który znajduje się w Da Vinci Village w Fiumicino.

W Polsce JYSK w nowej formule 3.0 ruszył w Atrium Kasztanowa.

Z powodu obostrzeń pandemicznych wielkie otwarcie zostało przełożone. Świętowanie będzie możliwe już 18 maja br. JYSK „ponownie otworzy” rzymski sklep z pełną celebracją zasłużoną dla okrągłej liczby wszystkich sklepów.

- Ekspansja zawsze była jednym z centralnym działań JYSK. Cieszymy się z osiągniętej liczby 3000 sklepów na całym świecie. To bardzo ważny kamień milowy, który chcemy należycie uczcić wraz z naszymi włoskimi klientami i współpracownikami - mówi Mikael Nielsen, Executive Vice President Retail w JYSK.

Sklepy stacjonarne są nadal ważne

Uruchomienie 3000 sklepu to etap w dalszym rozwoju. JYSK nie zwalnia tempa i planuje rozszerzenie punktów stacjonarnych do co najmniej 5000 na świecie. Tak, jak wskazał zmarły założyciel JYSK - Lars Larsen podczas celebrowania 2500 sklepów, w 2017 roku.

- W JYSK niezmiennie wierzymy, że sklepy stacjonarne odgrywają ważną rolę we współczesnym handlu detalicznym i planujemy otwierać ponad 200 nowych sklepów każdego roku, a Włochy są jednym z krajów, na który chcemy położyć szczególny nacisk - mówi Mikael Nielsen.