Już 50 sklepów TK Maxx w Polsce

TK Maxx opiera się na modelu off-price, czyli sprzedaży produktów w okazyjnych cenach.

50. lokal sieci w Polsce ruszył centrum handlowym w Gemini Park Tarnów.

TK Maxx, TJ Maxx i Marshalls należą do amerykańskiej firmy TJX. Jednym ze znaków rozpoznawalnych TK Maxx jest to, że asortyment jest dostępny w cenach do 60 proc. niższych od regularnej ceny sprzedaży.

