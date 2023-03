Do sieci Żabka dołączyła 8000. franczyzobiorczyni, która poprowadzi swój sklep w Dobieszowicach (woj. śląskie) liczących mniej niż 2000 mieszkańców.

To dowód na to, że Żabka przyciąga przedsiębiorców swoim modelem biznesowym.

Coraz więcej osób uruchamia placówki pod jej szyldem także w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich.

W 2022 r. pierwsze sklepy sieci powstały aż w 154 nowych lokalizacjach.

- Intensywny rozwój naszego modelu na przekroju ostatnich lat przyczynił się do zdobycia wyjątkowego doświadczenia i wypracowania sprawdzonych rozwiązań szczególnie w wymagających dla biznesu czasach. System franczyzowy Żabki jest tak zbudowany, że pozwala zniwelować ewentualne zagrożenie związane z prowadzeniem własnej działalności, a to że dzielimy się wypracowaną przez lata wiedzą sprawia, że nawet początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Dlatego też dziś możemy cieszyć się z dołączenia do nas kolejnego 8000. franczyzobiorcy - podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska i dodaje: - Udział franczyzobiorców w naszym biznesie jest bardzo ważny - to oni dbają o relacje z klientami i budują wizerunek naszej marki. Z myślą o nich nieustannie rozwijamy naszą sieć, uatrakcyjniając ofertę franczyzową, poprzez wprowadzanie kolejnych benefitów i nowoczesnych narzędzi - dodaje.

8000. franczyzobiorczynią Żabki jest Izabela Wilgos. Fot. Mat. pras.

8000. franczyzobiorczynią Żabki jest Izabela Wilgos. Przez większość życia zawodowego związana była z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym. Pełniła m.in. funkcję dyrektor jednego z oddziałów banku i filii firmy ubezpieczeniowej w Bytomiu i Gliwicach. Wówczas jej mąż przebranżowił się i otworzył sklep Żabka.

- I to był dla mnie bodziec. Po wielu latach pracy w branży bankowej i ubezpieczeniowej, w tym na stanowiskach kierowniczych, zaczęłam odczuwać wypalenie zawodowe. Wiedziałam, że chcę coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiedziałam, w jakim pójść kierunku. W lipcu 2022 r. mój mąż postanowił otworzyć sklep Żabka. Na tyle, na ile mogłam, starałam się mu pomóc. Najpierw w otwarciu placówki, potem przyglądałam się z bliska, jak go prowadzi. Moja decyzja o pójściu w ślady małżonka była wynikiem jego inspiracji, zapowiedzi wsparcia, a także naszej głębszej analizy tego biznesu. Żabka to znana w całej Polsce marka i sklep, do którego zawsze chętnie przyjdą klienci. Duże znaczenie ma także szerokie wsparcie oferowane przez sieć, w tym niski wkład własny. Oboje z mężem, jeszcze przed otwarciem placówek, lubiliśmy Żabkę i chętnie robiliśmy zakupy w jej sklepach - podkreśla Izabela Wilgos.

W ub.r. w Boguchwałowicach na Śląsku powstała Żabka, w najmniejszej jak dotąd miejscowości, liczącej niewiele ponad 700 mieszkańców. W 2022 r. sieć uruchomiła łącznie niemal 1100 sklepów, w tym 154 punkty w miejscowościach, w których do tej pory nie funkcjonowały sklepy z zielonym szyldem.

Przedsiębiorcy rozwijający swój biznes z Żabką w małych miejscowościach i na terenach wiejskich mogą liczyć na dodatkowe wsparcie sieci. Wśród oferowanych rozwiązań jest m.in. samochód umożliwiający dojazd do placówki w ramach programu „Auto na start” - skierowany dla przedsiębiorców prowadzących placówki w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców i mieszkających na co dzień w innych lokalizacjach. Kolejnym benefitem jest pakiet relokacyjny - czyli comiesięczne wsparcie finansowe dla franczyzobiorców, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę w celu uruchomienia sklepów w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Co istotne, Żabka realizuje potrzeby tamtejszych konsumentów, których styl życia coraz bardziej przypomina ten charakterystyczny dotychczas dla mieszkańców wielkich miast – cenią sobie czas i wygodę zakupów, a także możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu.

Jak podkreśla 8000. franczyzobiorczyni, która rozpoczęła prowadzenie biznesu w miasteczku liczącym mniej niż 2000 mieszkańców: - Dobieszowice to dla mnie idealna lokalizacja pod Żabkę. Będzie to pierwsza placówka sieci w tej niewielkiej miejscowości. Co więcej, w pobliżu nie ma dobrze wyposażonego sklepu spożywczego, brakuje też apteki, poczty czy kawiarni. Dzięki naszej ofercie okoliczni mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu zrobić wygodne zakupy, napić się świeżej kawy, zjeść ciepłą przekąskę, nadać paczkę czy zagrać w Lotto. Moja placówka odpowie idealnie na potrzeby lokalnej społeczności.

Żabka, pragnąc być przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdej z osób pracujących w sieci, stworzyła w 2021 r. wewnętrzną Politykę Równości. Określa ona kluczowe zasady w zakresie sprawiedliwego traktowania wszystkich zatrudnionych i współpracujących osób, a także wskazuje na cele i wytyczne związane z tworzeniem włączającej kultury organizacyjnej. Bogactwo sieci tworzą także jej franczyzobiorcy. Wśród nich są osoby o różnym doświadczeniu, edukacji, wieku, stanie cywilnym, a także pochodzeniu – poza Polakami, są to obywatele 14 różnych krajów.

Wśród współpracujących z nami przedsiębiorców są osoby o różnym doświadczeniu, wykształceniu i pochodzeniu - wszystkich ich charakteryzuje wysoka motywacja, pracowitość i chęć rozwoju - podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Sieć jest również Sygnatariuszką Karty Różnorodności w Polsce, która stanowi pisemną deklarację zobowiązującą organizację do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

