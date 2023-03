- W rok przeprowadziliśmy bardzo trudną konstrukcyjnie i rozległą przebudowę, a wszystko w czasie funkcjonowania pozostałej części Promenady - mówi Anna Tana, dyrektor leasingu w G City.

- To najnowszy i najbardziej atrakcyjny pod względem architektury obiekt handlowy w Warszawie o łącznej powierzchni 63 tys. mkw. z ofertą 150 sklepów. Wiele z tych sklepów otwarto w nowych odsłonach i konceptach - podkreśla Tomasz Hofman, dyrektor Promenady.

Zwraca uwagę, że warszawska Promenada to obiekt zmodernizowany w duchu zrównoważonego rozwoju, m.in. z nowoczesnym oświetleniem zużywającym mniej energii.

- Naszym celem było stworzenie nie tylko miejsca zakupów, ale też rekreacji, w którym warto być - dodaje dyrektor centrum.

W efekcie przemian, których generalnym wykonawcą była firma Muniak, galeria zyskała 13 200 mkw. nowej powierzchni najmu, co daje łącznie 63 000 mkw. GLA. Projekt modernizacji opracowany przez zespół firmy Sud Architects.

Do dyspozycji klientów oddano m.in.: dwupoziomowy salon Peek & Cloppenburg, nowoczesny salon Marc O’ Polo, sklepy znanych i lubianych marek United Colors of Benetton, Cropp Town czy House. Salony Tous, Douglas, Super-Pharm czy Empik pojawią się w najnowszych konceptach.

Wśród najemców znalazły się marki swoim asortymentem odpowiadające na zróżnicowane potrzeby klientów. Otworzyły się lokale usługowe, sklep zoologiczny Kakadu, sklepy jubilerskie i butiki z bielizną. Salony Homla i home&you wzbogaciły ofertę sklepów z kategorii interior design.

Swoje salony otworzyły także nowe marki, których wcześniej w Promenadzie nie było, np.: Fielmann, Jubitom, Lynx Optic, Digel, Lovisa, Tezenis, Family Optic, czy VITA CAFÉ. Inne z kolei wracają do zmodernizowanego centrum. Wśród nich są między innymi: Witchen, VENEZIA Shoes, Mister Minit, Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, Bytom, Gatta. Wkrótce też otworzy się plac zabaw Lider, a także salony Nina Basco, Falconeri i Uomo.

Bezpośredni zasięg oddziaływania Promenady to ponad milion osób i obejmuje on warszawskie dzielnice i podwarszawskie miejscowości, skąd można dojechać do nas w około 20 minut. Wiemy, że jest to lubiane centrum, a teraz po znacznym poszerzeniu jego oferty oraz uwzględniając rozwój infrastruktury drogowej stolicy, możemy docierać do nowych grup odbiorców – mówi Anna Tana.