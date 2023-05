Woolworth, jedna z najszybciej rozwijających się sieci domów towarowych w Niemczech i pionier współczesnego handlu detalicznego, 12 maja uruchamia kolejny sklep w Polsce. Tym razem w Poznaniu.

ul. Aleje Solidarności 47, czekają liczne promocje produktowe. W tym ponad 5000 artykułów poniżej 13 zł, „Hity na Otwarcie” i inne niespodzianki od Woolworth Polska.

Poznań to drugie po Krakowie miasto, gdzie pojawi się salon sprzedaży z szyldem Woolworth. Dla tej posiadającej ponad 580 sklepów w Niemczech sieci dyskontów i domów towarowych to istotne wydarzenie. Poznań nie bez przyczyny uchodzi od dekad za stolicę polskiego handlu.

Uruchomienie sklepu przy ul. Aleje Solidarności 47 to dobra wiadomość dla lokalnych konsumentów, ale także kolejny krok w kontekście ekspansji sieci Woolworth w Polsce. Zarządzający nią planują otwarcia od 15 do 20 obiektów handlowych rocznie. W kolejce już czeka Warszawa, gdzie powstanie trzeci dyskont marki w Polsce.

Woolworth w Polsce. Fot. Mat. pras.

w czym wybierać. Wszystko za sprawą szerokiego asortymentu produktów codziennego użytku w promocyjnych cenach, co stanowi wizytówkę Woolworth. W ofercie kupujący znajdą m.in. tekstylia i odzież dla wszystkich członków rodziny, sprzęt AGD, produkty drogeryjne czy dekoracyjne. Określenie „szeroki asortyment” nie jest jedynie pustym sloganem marketingowym. Faktem jest, że obejmuje on średnio od 8 do 12 tys. pozycji na sklep, co w połączeniu z przyjaznymi cenami ma zagwarantować marce mocną pozycję na polskim rynku.

Podczas otwarcia sklepu Woolworth w Galerii Pestka odwiedzający będą mieli także okazję przekonać się, jak kluczową wartością dla marki jest klient i jego komfort. Lokalizowanie swoich obiektów handlowych blisko centrów miast, na terenach z wysoką dostępnością miejsc parkingowych to priorytet i dobry standard, który Woolworth praktykuje od lat za zachodnią granicą.

Asortyment Woolworth. Fot. Mat. pras.

Planowane otwarcia sklepów sieci Woolworth w maju:

26 maja, Woolworth – Warszawa, ul. Połczyńska 4.

Firma nadal szuka lokali w atrakcyjnych parkach handlowych, centrach handlowych, centrach miast i dzielnic, o powierzchni od 800 do 1,2 tys. mkw. i ocenia potencjał w Polsce na 400 sklepów pod swoim logo w najbliższych latach.

Za realny scenariusz wzrostu sieć uznaje od 15 do 20 sklepów nowych sklepów rocznie. W perspektywie średnio-terminowej chcą w Europie stworzyć sieć 5 tys. domów i punktów handlowych.

