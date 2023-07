Nowy pop-up store Tchibo czeka na klientów spragnionych promocji. Od 13 lipca marka rusza z kolejnym już tego typu sklepem w Galerii Copernicus w Toruniu.

Nowy pop-up store Tchibo oferuje klientom odwiedzającym Galerię Copernicus w Toruniu atrakcyjne rabaty i szeroki wybór produktów w outletowych cenach.

Termin pop-up store to nic innego jak oryginalna, tymczasowa przestrzeń sprzedaży. Sklepy tego typu są otwarte dla klientów przez pewien, z góry określony czas – zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. A co dzięki temu zyskują bywalcy galerii handlowych? Przede wszystkim bogatą ofertę produktów w specjalnych cenach. Tak też jest w przypadku Tchibo – dla wszystkich odwiedzających toruńską Galerię Copernicus marka przygotowała atrakcyjne rabaty i ulubione produkty – akcesoria, odzież, ekspresy i szeroką gamę aromatycznych kaw.

Toruński pop-up store Tchibo. Fot. Mat. pras.

Toruński pop-up store Tchibo to miejsce, w którym klienci znajdą szeroką ofertę produktów w outletowych cenach. W asortymencie sklepu znajdą się wygodne i stylowe ubrania, wyprodukowane z wysokiej jakości, zrównoważonych materiałów, a także bielizna dzienna i nocna, czy też sprzęt i odzież dla miłośników aktywności fizycznej. Marka wyselekcjonowała również szereg artykułów dla domu, takich jak stylowe dekoracje i produkty wyposażenia wnętrz, np. pościele w oryginalne wzory.

Tchibo zadbało także o szeroki wybór aromatycznych kaw i akcesoriów do jej przygotowania, m.in. kapsułkowych i automatycznych ekspresów, które będą dostępne w wyjątkowych cenach.

Na każdego z klientów nowego pop-up store Tchibo czekać będą wyjątkowe promocje. Ceny wszystkich produktów przez pierwsze trzy dni od otwarcia – czyli od czwartku 13.07 do soboty 15.07 – będą obniżone o 20 proc. w stosunku do cen outletowych. Ale to nie wszystko! Pierwsze 10 osób, które zrobią zakupy 13 lipca, otrzyma kartę podarunkową do sklepów Tchibo. Jest to doskonały pomysł nie tylko na prezent dla bliskich, ale i praktyczne rozwiązanie dla wszystkich poszukujących zakupowych inspiracji. Po nie Tchibo zaprasza do Galerii Copernicus przy ul. Żółkiewskiego 15 w Toruniu.

