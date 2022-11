Już milion maskotek towarzyszących akcji Gang Bystrzaków trafiło do klientów sieci Biedronka. To ostatni moment, aby mieć szansę na ich otrzymanie.

Naklejki uprawniające do odbioru Bystrzaków można zbierać tylko do soboty (19.11) włącznie.

Trójkę bohaterów gangu będzie można odebrać do 3.12.2022 r.

Do tej pory, dzięki akcji lojalnościowej Klienci Biedronki zaoszczędzili już ponad 520 mln zł.

Po którą z maskotek spośród trójki bohaterów gangu klienci sięgnęli w pierwszej kolejności? Do tej pory klienci najchętniej wybierają symbolizującego „bliskość” Psa Dżi-Pi-Esa, rekomendującego robienie zakupów blisko miejsca, gdzie mieszkamy, aby oszczędzać czas i pieniądze na dojazd. Na drugim miejscu jest Świnka Skarbonita, która odpowiada za finanse gangu, a podium zamyka Jabłko Newton stawiające na „jakość”.

Aby odebrać Bystrzaka, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Jeszcze większą popularnością cieszą się dwie części książki towarzyszącej akcji, której już ponad 605 tysięcy egzemplarzy trafiło do klientów sieci Biedronka. Dodatkowo do 19.11 na książki obowiązuje specjalna promocja – 1+1 gratis. Cena za egzemplarz, przy zakupie 2 sztuk, wynosi 9,99 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i dodatkowo klient otrzyma 1 ekstra naklejkę. Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jesteśmy na ostatniej prostej naszej tegorocznej akcji lojalnościowej. Naklejki, które pozwolą naszym klientom odebrać jej bohaterów i książkę opisującą ich przygody w walce z inflacją, można zbierać tylko do najbliższej soboty. Mamy nadzieję, że trójka pluszowych bohaterów - Dżi-Pi-Es, Skarbonita i Newton – usadowieni już na domowej półce będą przypominać, jak ważne jest oszczędzanie - mówi Piotr Szymanowicz, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.

Jak najszybciej zdobyć naklejki? Jeśli danego dnia klienci kupią jakiekolwiek świeże owoce lub warzywa z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, odbiorą 1 dodatkową naklejkę Gangu Bystrzaków. Do 19 listopada obowiązują też specjalne mechanizmy promocyjne dla posiadaczy aplikacji i karty Moja Biedronka. Za każde wydane 99 zł z kartą MB klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę. Natomiast jeśli w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki.

Do tej pory dzięki akcji lojalnościowej Klienci Biedronki zaoszczędzili już ponad 520 mln zł. A w ramach akcji Gang Bystrzaków oszczędzać można na dwa sposoby. W pierwszym poprzez skorzystanie ze specjalnych ofert w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania, które zmieniały się co tydzień lub w drugim – odkładając część wydanych pieniędzy w ramach Wirtualnego Portfela. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w sobotę do 3.12.2022 r., a wysokość zaoszczędzonej kwoty na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

