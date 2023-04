Kiedy 1 kwietnia 2022 roku Marta Ortega Pérez, najmłodsze dziecko założyciela modowego giganta Amancio Ortegi, obejmowała stanowisko prezesa Inditexu reakcje były raczej sceptyczne. Dzisiaj jednak, rok po przejęciu sterów w firmie, Marta Ortega ma przemawiające na jej korzyść twarde argumenty w postaci wzrostu zysków i sprzedaży. Od momentu kiedy 39-latka objęła stanowisko prezesa, akcje Inditexu poszły w górę o 50%, a grupa właśnie zamknęła najlepszy w historii rok jeżeli chodzi o sprzedaż.

Inditex z całą pewnością określić można mianem globalnego imperium odzieżowego. Oprócz Zary, w skład grupy wchodzi sześć innych marek, w tym popularne Pull&Bear oraz Bershka. To jednak Zara odpowiada za 73% całej sprzedaży w grupie. Nic zatem dziwnego, że marka jest oczkiem w głowie Marty Ortegi.

Ortega Perez nie zasiada w firmie na stanowisku wykonawczym, a CEO Inditexu jest Oscar Maceiras. Analitycy i inwestorzy zgodnie jednak stwierdzają, że Ortega pełni kluczową rolę w przyspieszeniu strategii "high fashion" Inditexu w ostatnim roku, a to z kolei pozwoliło firmie oprzeć się kryzysowi gospodarczemu.

Marta Ortega próbuje zerwać z wizerunkiem Zary jako marki fast-fashion, pozycjonując hiszpański brand w segmencie premium. Podwyżki cen o 5% we wszystkich brandach Inditexu – chociaż powodowane także kryzysem gospodarczym – są również jednym z kroków ku nowemu wizerunkowi Zary.

To jednak nie wszystko. Dziedziczka fortuny podjęła decyzję o zamknięciu mniejszych sklepów Zara, pozostawiając jedynie sklepy flagowe, w najlepszych lokalizacjach, takich jak chociażby prestiżowa ulica Rue de Rivoli w Paryżu. W myśl tworzenia ekskluzywnego produktu, Zara wypuściła na rynek także kilka limitowanych kolekcji.

Nie uważamy się za to, co inni nazywają "fast fashion". To kojarzy się z masą niesprzedanych ubrań, w dodatku kiepskiej jakości i tanich – jesteśmy jak najdalej od tego - mówiła Marta Ortega Pérez w wywiadzie dla "Financial Times".