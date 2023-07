Pięć firm przeszło do II etapu przetargu na operatora Hali Gwardii. Ofertę złożyła tylko jedna. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze: tuż przed składaniem ofert na rewitalizację Hali miasto dodało do SIWZ-u podziemny parking.

Drugi etap przetargu publicznego na rewitalizację Hali Gwardii zakończony.

O możliwość zarządzania Halą przez kolejnych 30. lat ubiegało się dotąd pięć firm.

Tuż przed terminem składania ofert miasto zmieniło program funkcjonalno-użytkowy miejsca.

W II etapie postępowania do miasta wpłynęła tylko jedna oferta.

Nowy opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dotyczy budowy parkingu podziemnego na tyłach Hali Gwardii.

Koncepcję na zagospodarowania Hali Gwardii i terenu aż do Pałacu Lubomirskich przygotowało CBR Events.

Właśnie rozpoczyna się weryfikacja złożonych dokumentów.

Ten etap postępowania potrwa aż do jesieni.

Ten etap postępowania potrwa aż do jesieni.

Jeśli oferta spełni aspekty formalne, to po wakacjach miasto podpisze z CBR Events umowę na remont Hali Gwardii i zagospodarowanie Placu Wielopole. Przetarg o Halę Gwardii toczył się przez dwa lata. Mimo to, na ostatniej prostej miasto nagle zmieniło Program Funkcjonalno Użytkowy tego miejsca. Hala Gwardii to ważne miejsce na mapie Warszawy. Zależy nam, by warszawianki i warszawiacy mogli z niej ponownie korzystać możliwie jak najszybciej - mówi Jakub Leduchowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ale czy Warszawa naprawdę chce szybko oddać mieszkańcom Halę Gwardii? Składanie ofert w ramach postępowania publiczno-prywatnego dotyczącego Hali Gwardii trwało do 12 lipca 2023 r. W terminie wpłynęła jedna oferta. Bardzo nas cieszy, że ją otrzymaliśmy - mówi Jakub Leduchowski. Dodatkowy, wprowadzony przez miasto punkt dotyczy zagospodarowania terenu pomiędzy Halą Gwardii a Pałacem Lubomirskich, na wysokości ul. Ptasiej. CBR EVENTS - PÓŁNOCNY – WSCHÓD WIDOK – OD ULICY PTASIEJ.jpg Chodzi o miejsce, gdzie dziś pod chmurką parkują samochody przy Placu Wielopole. Przetarg o Halę Gwardii: II etap O możliwość zarządzania Halą Gwardii przez kolejnych 30. lat skutecznie ubiegało się pięć firm. Wśród nich: Food Hall Poland, Konsorcjum: Multibud Investment, Izim, Energy World, Fratino, Mota Engil Central Europe, Budimex i CBR Events. Czytaj więcej Wiemy, jaka może być nowa Hala Gwardii! W II etapie postępowania swój plan na dalsze działania w Hali Gwardii do Ratusza konsekwentnie zaniosła tylko spółka CBR Events - od lat pracująca na dobrą sławę tego miejsca. Teraz będzie miała miejsce ocena złożonej oferty, tak pod względem formalno-prawnym, jak też merytorycznym - wyjaśnia Jakub Leduchowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Czy pozostałe firmy nie podeszły do przetargu, bo straciły nadzieję, że postępowanie kiedykolwiek się zakończy? A może bonus w postaci zmiany funkcjonalności objętego zamówieniem obiektu sprawił, że firmy odstąpiły od składania ofert? Tego nie wiadomo. Przetarg o Halę Gwardii: decyzja miasta Na dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania ofert miasto zmieniło zapotrzebowanie. Nowy opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dotyczy już nie tylko Hali Gwardii. Oferent ma się podjąć budowy parkingu podziemnego położonego na tyłach Hali. Czytaj więcej Ostatni weekend w Hali Gwardii - ostatnie huczne święto lokalnej społeczności Koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy Halą Gwardii i Pałacem Lubomirskich przygotowała spółka CBR Events. Jeśli nie wystąpią braki formalne, lub zostaną one usunięte, poprosimy oferenta o złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków postępowania - mówi Leduchowski. Mimo próśb o przedłużenie postępowania, które Ratusz uhonorował - żadna z czterech pozostałych firm nie zdecydowała się na przedstawienie miastu swojej koncepcji. A w myśl konceptu złożonego w mieście przez CBR Events w samym centrum miasta i tuż obok fundamentów pałacu z 1730 roku nikt nie będzie tworzył podziemnego parkingu. CBR Events widzi tu strefę rekreacyjną i miejsce, w którym można spędzać czas w kawiarnianym ogródku albo zorganizować wydarzenie plenerowe. Z meblami miejskimi, oświetleniem i dodatkową zielenią. CBR EVENTS - WIDOK WSCHODNI HALI GWARDII – TEREN REKRAACYJNY PLACU WIELOPOLE.jpg Właśnie rozpoczyna się etap dialogu publicznego, polegający na weryfikacji przedłożonych dokumentów. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów zaprosimy go do podpisania umowy o PPP - mówi rzecznik Ratusza. Projekt koncepcyjny na to, jak będzie wyglądać Hala Gwardii po remoncie leży w w mieście, a firma CBR Events jest gotowa do negocjacji w sprawie przyszłości miejsca i wspólnoty, które przez lata stworzyła. Ten etap postępowania też potrwa. Zakładamy, że wybór partnera prywatnego nastąpi jesienią tego roku. Dokładny termin będzie zależny m.in. od stopnia kompletności złożonej dokumentacji, czy też konieczności uzyskania ewentualnych wyjaśnień - tłumaczy Jakub Leduchowski. Dziś Hala Gwardii to ważne miejsce na mapie Warszawy. Ale czy oferta CBR Events spełni zmienione na ostatniej prostej ważne dla miasta aspekty formalne? CBR Events - WIDOK OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH PRZY HALI.jpg Czy po wakacjach Warszawa naprawdę podpisze umowę z CBR Events i naprawdę zacznie się remont w Hali Gwardii? Czy zmieni się zagospodarowanie Placu Wielopole? O dalszych decyzjach będziemy informować, gdy tylko zostaną one podjęte - obiecuje rzecznik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

