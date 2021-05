Jysk 3.0 rusza w Atrium Kasztanowa w Pile

JYSK to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców Piły. W nowo otwartym salonie klienci znajdą szeroki asortyment elementów kojarzonych z domem: meble, pościel, tekstylia łazienkowe, materace do sypialni, dekoracje, a także mnóstwo artykułów przydatnych do aranżacji balkonu lub ogrodu.

- JYSK jest kolejną po Żabce marką, która doceniła naszą lokalizację i zdecydowała się dołączyć do grona naszych najemców. Wierzymy, że sklep z szeroką ofertą akcesoriów wyposażenia domu i ogrodu, w bardzo atrakcyjnych cenach, odpowie na potrzeby klientów z naszego regionu i stanie się dla nich kolejnym powodem do regularnych odwiedzin naszego centrum– mówi Marta Borsukiewicz, dyrektor Atrium Kasztanowa.

Sklep zaaranżowany został według najnowszej koncepcji sieci JYSK, określanej jako Koncept 3.0., zapewniającej klientom więcej pomysłów i rozwiązań do aranżacji wnętrz. Artykuły z oferty prezentowane są na specjalnych ekspozycjach, dzięki którym klienci mogą zainspirować się sposobem łączenia różnych produktów czy też wzorów we własnych domach. Przestronny salon z kolei pozwala odwiedzającym na zapoznanie się z bogatą ofertą, jak również na przetestowanie asortymentu JYSK na miejscu, w dogodnych i klimatycznych warunkach.

„Wszystko dla domu” w skandynawskim stylu

Oprócz stałego asortymentu, w wiosennej ofercie JYSK pojawią się także artykuły do upiększania ogrodów, balkonów oraz tarasów. Tegoroczna kolekcja została stworzona w oparciu o nowoczesne wzornictwo skandynawskie, nawiązujące do naturalnych form i tekstur. Co ważne, opiera się ona również na ekologicznych surowcach, pochodzących z recyklingu, certyfikowanym drewnie czy ekologicznej bawełnie wykorzystanej w tekstyliach. Marka JYSK przywiązuje dużą uwagę do zrównoważonego rozwoju: produkcja wyrobów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich walorów użytkowych asortymentu.

Otwarcie nowej lokalizacji JYSK to moment wyjątkowych okazji cenowych oraz rabatów sięgających nawet 80 proc. (na wybrany asortyment). Dla pierwszych 100 klientów, którzy zrobią zakupy za minimum 50 złotych, firma JYSK przygotowała w prezencie poduszki ozdobne.

- Nowy salon JYSK to nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne miejsce zakupów. Kładziemy duży nacisk na zadowolenie naszych klientów, dostarczając im pełną gamę wysokiej jakości artykułów w przystępnej cenie. Nasze produkty reprezentują prostą i naturalną estetykę skandynawskiego stylu. Skutecznie łączą w sobie cechy użytkowe i dekoracyjne. Miłośnicy aranżacji wnętrz z pewnością znajdą w naszym nowym salonie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do Atrium Kasztanowa! - mówi Sylwia Filimon kierownik komunikacji i PR, JYSK Polska.