Skandynawska marka JYSK jest dostępna dla klientów centrum handlowego Auchan Bielany.

Centrum handlowe Auchan Bielany działa na rynku dolnośląskim.

Nowy najemca zajął lokal o powierzchni 1,46 tys. mkw.

JYSK jest międzynarodową siecią handlową o duńskich korzeniach.

Centrum handlowe Auchan Bielany działa na dolnośląskim rynku nieruchomości komercyjnych od dwóch dekad, a jego klienci doceniają wygodę zakupów i zróżnicowaną ofertę obiektu. Pod koniec kwietnia 2023 roku grono najemców Centrum Handlowego Auchan Bielany powiększyło się o duńską markę JYSK. Marka zajęła lokal o powierzchni 1460 mkw. we wschodniej części galerii handlowej tuż przy centralnym placu ze strefą restauracyjną, co pozytywnie wpłynie na odwiedzalność sklepu.

Wnętrze nowego sklepu JYSK. Fot. mat. pras.

W salonie JYSK klienci znajdą ofertę marki obejmującą meble, produkty wyposażenia wnętrz, dekoracje oraz rozwiązania do przechowywania.

Szczegółowo analizujemy oczekiwania naszych klientów i dostosowujemy do nich nasze plany związane z zagospodarowaniem przestrzeni handlowej oraz zapraszamy do współpracy kolejnych najemców. Cieszę się, że marka JYSK zdecydowała się otworzyć w naszym obiekcie kolejną lokalizację salonu firmowego. Jestem przekonana, że klienci będą chętnie robili zakupy w tym miejscu – mówi Karina Slawik-Koźlik, Property Manager centrum handlowego Auchan Bielany.

JYSK jest międzynarodową siecią handlową o duńskich korzeniach, która wspiera aranżacje każdej przestrzeni domowej czy ogrodu. W Polsce marka prowadzi działalność od 2000 roku. Pierwszy sklep powstał w Gdańsku, a obecnie w całej Polsce działa ich ponad 285. Klienci mogą również robić zakupy w firmowym sklepie online.

– Nowy sklep JYSK w Centrum Handlowym Auchan Bielany to nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne miejsce zakupów. Produkty w naszej ofercie zachowane są w skandynawskiej estetyce, łącząc w sobie prostotę i użyteczność. Kładziemy duży nacisk na zadowolenie naszych klientów, dlatego w nowym sklepie zadbaliśmy o przestrzeń inspirującą do dekoracji i zmian we własnym domu. Miłośnicy aranżacji wnętrz z pewnością znajdą coś dla siebie w przystępnej cenie. Serdecznie zapraszamy na zakupy w nowym sklepie JYSK – mówi Klaudia Połom, koordynator ds. sprzedaży i marketingu JYSK Polska.

Marka JYSK jest obecna w 4 obiektach handlowych należących do Ceetrus Polska, którymi zarządza zespół Nhood Polska. Są to Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała, Centrum Handlowe Auchan Katowice, krakowska Galeria Bronowice oraz Centrum Handlowe Auchan Bielany koło Wrocławia.

