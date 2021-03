Jysk i Gdańsk bez plastiku

W czwartek, 4 marca firma Jysk dołączyła do programu Gdańsk bez plastiku. Redukcja odpadów plastikowych to jeden z elementów zrównoważonego rozwoju Jysk.

Jysk jako firma o silnych wartościach od wielu lat podejmuje inicjatywy mające na celu redukcję emisji CO2, prowadzi również rozmowy o standardach środowiskowych ze swoimi dostawcami. W tym roku firma rozpoczęła wymianę opakowań pościeli i prześcieradeł z plastikowych na papierowe taśmy z certyfikatem FSC. Pozwoli to usunąć 27 milionów plastikowych toreb rocznie.

- Cieszymy się, że możemy dołączyć do programu promującego bardzo ważny temat dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń. Od dłuższego czasu w codziennych działaniach operacyjnych zarówno w sklepach, jak i w administracji wdrażamy dobre praktyki w tym zakresie. Zrezygnowaliśmy na przykład z plastikowych butelek z wodą na rzecz dystrybutorów, co w skali 241 sklepów i prawie 2500 pracowników robi ogromną różnicę – mówi Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska - Dodatkowo zmieniamy się dla naszych klientów, wprowadzamy ekologiczne opakowania, czy produkty z recyklingu. Wszystko z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości i satysfakcji. Proces wychodzenia z plastiku rozciąga się w mocno w czasie dla takich firm jak nasza. Z jednej strony współpracujemy w tym zakresie z naszymi dostawcami, a jednocześnie szukamy u siebie przestrzeni, gdzie proekologiczne działania możemy wdrożyć – dodaje Piotr Padalak.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Program Gdańsk bez plastiku to unikatowa w skali kraju aktywność miasta, mająca na celu promowanie dobrych nawyków i wspierania proekologicznych postaw. Gdańsk od dwóch lat zachęca do zmniejszenia zużycia plastikowych opakowań i materiałów w codziennym funkcjonowaniu zarówno pojedynczych osób, jak i całych organizacji.

- Bardzo się cieszę, że JYSK dołącza do grona już 37 podmiotów, które aktywnie wspierają akcję i dają przykład innym, jak ważna jest likwidacja plastiku z codziennego użycia, a także jego recycling. Dziękuję za to z całego serca, bo myślę, że to robimy nie tylko dla siebie, ale także dla naszych dzieci, a gdańska solidarność jest także solidarnością z następnymi pokoleniami – mówiła podczas spotkania Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.