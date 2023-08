Zlokalizowany na obrzeżach Słupska Park Handlowy „Pod Wiatrakami” oferuje 18 000 mkw. powierzchni handlowej, na której działa między innymi Agata Meble, Premium Fitness & Gym i Abra Meble.

Michał Masztakowski. Fot. Mat. pras.

Park Handlowy „Pod Wiatrakami” na stałe wpisał się w ofertę handlową Słupska i sąsiadujących z nim miejscowości, a po 12 latach działania na lokalnym rynku naturalnym krokiem jest wzbogacenie portfolio najemców o kolejne znane i lubiane przez konsumentów marki. Dotyczy to zresztą nie tylko „Wiatraków”, ale i szeregu innych parków handlowych w Polsce. Ten format wchodzi obecnie w fazę dojrzałości, co powinno zmotywować inwestorów do ponownego przemyślenia oferty swoich obiektów – tłumaczy Michał Masztakowski, Tenant Leasing Manager, Cushman & Wakefield.