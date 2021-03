Jysk łączy siły z influencerami

- JYSK chce wspierać klientów i pokazywać najlepsze rozwiązania dla domu z perspektywy potrzeb. Tym razem odwołujemy się do komfortowego i zdrowego snu. Po 50 roku życia regeneracja, odpoczynek stają się niezwykle ważne dla codziennego funkcjonowania. Wspólnie z Mądrą Babcią chcemy pokazać na co zwracać uwagę przy tworzeniu miejsca do odpoczynku, jak dobrać najlepsze dla siebie produkty w tym zakresie, jak: materac, topmaterac, czy kołdry i poduszki. Mamy nadzieję, że prowadzona wspólnie akcja komunikacyjna pozwoli klientom na bardziej świadome zakupy i wpłynie na poprawę komfortu ich snu – mówi Sylwia Filimon, Kierownik komunikacji i PR, JYSK Polska.

Do akcji firma JYSK zaangażowała swoich pracowników. Trener Akademii Dobrego Snu JYSK dzieli się wiedzą i doświadczeniem w temacie doboru odpowiedniego materaca, kołdry czy poduszki oraz przedstawia rekomendacje jak prawidłowo dbać o te produkty, by odpowiednio długo służyły użytkownikom.

Współpraca z influencerami to powszechna praktyka prowadzona przez wiele marek. JYSK od kilku lat współpracuje w tym zakresie z twórcami internetowymi w tematyce wnętrzarskiej, czy pozostałych tematach poradnikowych.