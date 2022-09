Całkowity obrót za rok finansowy 2021/22 wzrósł o 11 procent, ustanawiając tym samym nowy rekord dla całej sieci JYSK, mimo że dużo globalnych czynników stanowiło spore wyzwanie dla firmy.

W sumie obroty w JYSK wzrosły o 11 procent i wyniosły 4,87 miliarda euro.

Otwarcie w sumie 135 nowych sklepów JYSK w całej Europie.

Nadzwyczajne trwałe zamknięcie łącznie 30 sklepów w Rosji, na Białorusi i w Ukrainie.

Podobnie jak w przypadku wielu innych firm, czynniki globalne również stanowiły wyzwanie dla JYSK w roku finansowym 2021/22, który właśnie zakończył się pod koniec sierpnia.

Pomimo tych wyzwań klienci nadal wybierali zakupy w ponad 3100 sklepów JYSK, w 48 krajach na całym świecie. Sklepy internetowe JYSK również były wielokrotnie odwiedzane.

W sumie obroty w JYSK wzrosły o 11 procent i wyniosły 4,87 miliarda EUR. To wzrost, z którego cieszy się Jan Bøgh, prezes i dyrektor generalny JYSK.

Jan Bøgh, prezes i dyrektor generalny JYSK, mat.pras.

Mając za sobą bardzo nietypowy rok, osiągnęliśmy dobry wynik w zakresie obrotów. Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim naszym oddanym pracownikom. Cieszymy się również, że nasi klienci nadal uważają, że JYSK ma dla nich świetną ofertę. Zwłaszcza w obecnej rzeczywistości ekonomicznej, kiedy ludzie naprawdę muszą ustalać priorytety, na które wydawać pieniądze - mówi.

Rośnie liczba klientów w sklepach

Zwłaszcza w okresie lata działalność JYSK znalazła się pod dużą presją. Ponieważ ze względu na rosnącą inflację, zmniejszyła się skala zakupów oraz zmniejszyła się liczba klientów.

Jednocześnie, w sumie całkowitej, w skali roku liczba klientów wzrosła o 7,7 mln.

- Wyraźnie odczuwamy, że konsumenci zaczęli się wstrzymywać co do zakupów. Wzrost zarówno obrotów, jak i liczby klientów był większy przed okresem lata. Część dodatkowych klientów to także powracający klienci sprzed kryzysu koronawirusowego z wielu wówczas tymczasowo zamkniętych sklepów, więc nie wszyscy są nowymi klientami. Co więcej, nasze koszty rosną, więc można zdecydowanie powiedzieć, że sytuacja globalna miała na nas wpływ – mówi Jan Bøgh.

W ciągu minionego roku finansowego firma JYSK musiała zamknąć na stałe łącznie 30 sklepów w Rosji, na Białorusi i w Ukrainie.

Mimo wielu wyzwań JYSK nie planuje zmniejszać skali inwestycji

Będziemy kontynuować nasze inwestycje w biznes na niezmienionym poziomie, ponieważ wzrost jest częścią naszego DNA. Jesteśmy mniej więcej w połowie przebudowy istniejących sklepów na najnowszy i odnoszący sukcesy koncept, a w zeszłym roku otworzyliśmy 135 nowych sklepów. Obie aktywności są pozytywnie odbierane przez klientów, co także wpływa na zwiększanie naszej sprzedaży – wyjaśnia Jan Bøgh.

Jan Bøgh z optymizmem patrzy w przyszłość, mimo że okoliczności wciąź przynoszą dużo znaków zapytania.

- Żyjemy w niepewnym świecie, więc po lockdownach i nowej wojnie w Europie przestałem skupiać się na szczegółowym przewidywaniu wydarzeń. Wierzymy w JYSK, że mamy mocny model biznesowy i wcześniej dobrze sobie radziliśmy podczas kryzysu finansowego, czy zwiększonej ostrożności konsumentów. Jestem przekonany, że możemy to zrobić ponownie – mówi.

