Należąca do EPP Galeria Echo w Kielcach jest już na finiszu reorganizacji swojej przestrzeni handlowej. Do grona najemców kieleckiego centrum dołączył właśnie JYSK.

JYSK oferuje klientom szeroki wybór artykułów wyposażenia domu.

Nowy najemca zajął powierzchnię 1700 mkw. na parterze Galerii Echo.

Tym samym JYSK otworzył największy salon w regionie.

Po ponad 10 latach od ostatniej przebudowy Galeria Echo przechodzi kolejną, znaczącą modernizację – tym razem w zakresie oferty. Dzięki zwolnieniu przestrzeni przez poprzedniego operatora spożywczego mogliśmy rozpocząć współpracę z wiodącymi markami w swoich segmentach. Po Carrefour i Dealz dołączył do nas JYSK, sklep szczególnie ceniony przez klientów szukających ciekawych produktów do dekoracji i wyposażenia domu w przystępnych cenach. Współpraca z JYSK ma dla nas także dodatkowy ważny wymiar. Firma wyznaje podobne do nas wartości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ograniczając chociażby zużycie energii elektrycznej. Chcemy rozwijać współpracę z najemcami, którzy wspólnie z nami są gotowi redukować swój wpływ na środowisko i oszczędzać zasoby – komentuje zmiany Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.





JYSK to skandynawska sieć handlowa, w której klienci znajdą bogaty wybór produktów do aranżacji przestrzeni domowej. Każdy, kto marzy o pięknej sypialni, ciekawym urządzeniu salonu, czy bogatym wachlarzu tekstyliów, na pewno znajdzie tu coś dla siebie. Sieć zadbała także o miłośników zbliżających się świąt, którzy znajdą tam wybrane artykuły do stworzenia świątecznego nastroju w każdym wnętrzu.

JYSK, jako firma odpowiedzialna społecznie, wprowadziła niedawno szereg działań, mających na celu redukcję zużycia energii elektrycznej. Poprzez ograniczanie oświetlenia firma spodziewa się zmniejszenia zużycia energii o 25 proc.

Także Galeria Echo, podobnie jak wszystkie obiekty zarządzane przez EPP, prowadzi działania mające na celu ograniczanie zużycia energii elektrycznej. W ramach oszczędności każdego dnia o 21:30 wyłącza podświetlenie elewacji obiektu. Modernizuje także systemy oświetlenia, instalując energooszczędną technologię LED, czy redukując liczbę opraw zapalanych wewnątrz obiektu, jeśli oświetlenie naturalne na to pozwala. W korytarzach i na klatkach schodowych wykorzystywane są specjalne czujniki, które włączają światło, tylko gdy wykryją ruch. Te wszystkie działania pozwoliły na oszczędności w zużyciu energii sięgające 23 proc. w porównaniu do 2019 roku.

Galeria Echo w Kielcach to jedna z kluczowych nieruchomości w portfelu EPP. Centrum handlowe o łącznej powierzchni najmu niemal 72 000 mkw. mieści ok. 250 sklepów popularnych polskich i światowych marek oraz punktów usługowych, nowoczesne kino, studio fitness i kręgielnię.

