Konkretne działania energooszczędne w sklepach JYSK obejmują: ograniczanie zużycia światła tam, gdzie to możliwe, na przykład wyłączanie niektórych świateł w sklepach, wyłączanie dużych znaków logo w centrach dystrybucji oraz bardziej dokładną regulację temperatur. Jednocześnie w kilku, wybranych krajach wdrożono różne mniejsze inicjatywy oszczędzania energii, takie jak konkursy sklepowe czy instalacja automatycznych włączników światła. Dzięki nowej inicjatywie związanej z oświetleniem w sklepach, JYSK spodziewa się zmniejszyć zużycie w tym zakresie o co najmniej 25 proc., w porównaniu z obecnymi poziomami.

Jako duża międzynarodowa organizacja, jesteśmy w JYSK świadomi naszej odpowiedzialności za otoczenie. Zadbaliśmy o to, aby nasze wysiłki w zakresie oszczędzania energii były realizowane we wszystkich naszych lokalizacjach, z jasnymi wytycznymi dla wszystkich pracowników. Nieustannie poszukujemy również sposobów na jeszcze większe oszczędności energii w przyszłości, co jest dobre nie tylko dla zmniejszania kosztów, ale przede wszystkim dla środowiska – mówi Jan Bøgh, prezes i dyrektor generalny JYSK.