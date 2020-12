Jysk otwiera się na Święta w Galerii Tarnovia

Jysk rozlokował się na niemal 1,3 tys. mkw. powierzchni, która została przygotowana według najnowszego konceptu handlowego tej sieci.

– Marka Jysk poszerzyła ofertę obiektu o nowy segment – wyposażenia i aranżacji wnętrz. Dodatkowo ten lubiany brand stanowi destynację zakupową dla wielu klientów i jest mocnym argumentem w walce o uwagę kupujących – zauważa Michał Małecki, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w CREAM Property Advisors.

Otwarcie salonu Jysk zbiegło się z ponownym uruchomieniem handlu w galeriach. Pierwszy tydzień od tego momentu przyniósł Galerii Tarnovia wysoką odwiedzalność.



– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo tak trudnych czasów i ograniczeń sanitarnych, udaje nam się zaspokoić potrzeby klientów i jednocześnie ciągle ubogacać ofertę Galerii Tarnovia. Ostatnie wyniki odwiedzalności pokazały, że dobra propozycja zakupowa to klucz do sukcesu. Bardzo cieszy nas również apetyt naszych klientów na zakupy, który daje szansę na odrobienie przez sieci handlowe chociaż części strat spowodowanych ograniczeniami. Grudzień to dla nas kluczowy miesiąc – podkreśla Tomasz Mądrzyk, dyrektor Galerii Tarnovia.

Galeria Tarnovia działa na rynku od 2009 roku. W obiekcie funkcjonują silne marki z jedynymi sklepami w Tarnowie, jak m.in.: H&M, New Yorker, KappAhl, Realmen, Lee/Wrangler, Taranko, Femestage by Eva Minge, Carry, Briju, Esotiq czy kino Cinema3D.



W Galerii Tarnovia na ponad 17 tys. mkw. powierzchni handlowej działa 60 sklepów. Centrum handlowe mieści się przy ulicy Krakowskiej 149. Obiektem zarządza firma CREAM Property Advisors.