Obroty JYSK wzrosły o 6,3 procent, osiągając 38,5 miliarda DKK (5,2 miliarda EUR) w roku finansowym 2022/23, ustanawiając nowy rekord dla globalnej sieci handlowej z branży wyposażenia wnętrz.

Pomimo ciągłych globalnych wyzwań, takich jak inflacja i zwiększone koszty, JYSK ponownie osiągnął dobry wynik w swoich obrotach w wysokości 38,5 miliarda DKK (5,2 miliarda EUR) za rok finansowy 2022/23, który zakończył się w sierpniu.

Klienci robili zakupy w ponad 3300 sklepów JYSK w 48 krajach.

Liczba klientów w roku obrotowym 2022/23 wzrosła o 1,2 mln w porównaniu do roku poprzedniego.

Jestem bardzo dumny z ciężkiej pracy naszych pracowników oraz z wysokich obrotów, które możemy dzisiaj zaprezentować. Światowy rynek detaliczny nadal znajduje się pod presją, a zaufanie konsumentów i siła nabywcza są niskie. JYSK jest jednak znany z produktów wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach, co znajduje odzwierciedlenie w naszych wynikach oraz w tym, że klienci nadal decydują się na zakupy w naszych sklepach - mówi nowy prezes i dyrektor generalny JYSK, Rami Jensen.

Prezes i dyrektor generalny JYSK, Rami Jensen. Fot. Mat. pras.

Pomimo czynników zewnętrznych stanowiących wyzwanie dla globalnego rynku detalicznego, JYSK kontynuował plany ekspansji. W maju 2023 roku firma otworzyła pierwsze dwa sklepy w Turcji. Tempo rozwoju pozostawało wysokie, bowiem JYSK otworzył w roku finansowym 2022/23 łącznie 135 sklepów, czyli tyle samo, co rok wcześniej. Oprócz otwierania nowych lokalizacji, JYSK zainwestował także w 619 aktywności, które obejmowały relokacje i rozbudowy istniejących sklepów oraz remodeling wnętrz sklepów do najnowszego konceptu 3.0.

Wzrost jest wpisany w nasze DNA i wyniki, skala rozwoju oraz działania w sklepach w roku finansowym 2022/23 wyraźnie to potwierdzają. W ubiegłym roku osiągnęliśmy także ważny kamień milowy – ponad dwie trzecie naszych sklepów zostało już dostosowanych do spójnego konceptu 3.0 i nie planujemy zwalniać tempa w tym zakresie w nadchodzących latach – mówi Jensen.

JYSK zainwestował także w rozwiązania IT w ramach projektu Unified Commerce, aby zapewnić klientom jeszcze bardziej wygodne zakupy. System został wdrożony w 112 duńskich sklepach, a przygotowania do kolejnego etapu wdrożeń trwają w Hiszpanii, Portugalii i we Francji.

Fakty:

Wzrost obrotów o 6,3 proc. do 38,5 miliarda DKK (5,2 miliarda EUR)

Wzrost liczby klientów o 1,2 mln

Otwarcie łącznie 135 nowych sklepów JYSK w całej Europie

w całej Europie Otwarcie pierwszych dwóch sklepów w Turcji

619 aktywności inwestycyjnych w sklepach (wyłączając 135 nowych sklepów).

