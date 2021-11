Jysk rozwija program benefitów dla pracowników. Wyższe płace, premie i wolna Wigilia.

Jysk uruchamia program benefitów dla pracowników.

Osoby zatrudnione przez sieć sklepów otrzymają wyższe pensje i wolne w Wigilię.

Jysk jest międzynarodową siecią handlową, wywodzącą się z Danii, sprzedającą „wszystko dla domu”.

W listopadzie sieć podniosła pensje dla pracowników sklepów, ogólna pula wynagrodzeń wzrosła o blisko 12 proc., przy czym indywidualne wzrosty opierały się o wewnętrzny system oceny pracy.

Według danych POHiD (organizacji zrzeszającej największe sieci handlowe w Polsce), w ciągu roku średnia pensja pracowników handlu wzrosła o ok. 9 proc. Tym samym handel detaliczny znajduje się na 5. miejscu listy branż pod względem wzrostu wynagrodzeń od czasu przed pandemią.

Jysk jako skandynawska firma z silną kulturą wygrywania chwali się również atrakcyjnym, przejrzystym systemem premiowym dla załóg sklepów, w ramach którego w minionym roku do puli wynagrodzeń dodano 14,5 proc. Wyjątkowy na rynku jest system konkursów sprzedażowych z pulą nagród około miliona złotych.

- Okres pandemii to czas wyzwań i oszczędności dla wielu firm. W Jysk był to przede wszystkim czas zespołowego zaangażowania i wytężonej pracy mimo przeciwności. Udało się uniknąć redukcji zatrudnienia, kiedy wielu pracodawców zmagało się z cięciami etatów. Cieszę się, że obecny rok przyniósł możliwość podniesienia wynagrodzeń i to powyżej średniej rynkowej - mówi Piotr Padalak, dyrektor generalny Jysk Polska.

Firma kontynuuje również tradycję wolnej Wigilii, kiedy wszystkie sklepy Jysk są zamknięte, a pracownicy mają więcej czasu dla najbliższych. W tym roku po raz szósty pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny w okresie zwiększonej sprzedaży przedświątecznej.

- Tak, zamknięcie sklepów 24 grudnia oznacza dla Jysk utratę paru milionów obrotów, bo nasi klienci do ostatniej chwili robili u nas zakupy. Jestem jednak przekonany, że zadowolenie naszych koleżanek i kolegów z możliwości spędzenia tego dnia z bliskimi jest bezcenne. Nie ukrywam, że gest ten spotkał się z bardzo dużym uznaniem i sympatią naszych klientów. O zamknięciu sklepów w wigilię informujemy szeroko w mediach z dużym wyprzedzeniem - dodaje Piotr Padalak.