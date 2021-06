Jysk rusza na podbój nowego rynku

Minęły trzy lata odkąd JYSK otworzył sklepy w nowym kraju.

Minęły trzy lata odkąd JYSK otworzył sklepy w nowym kraju. Teraz zaczynają się przygotowania do przyjęcia klientów w kolejnym, nowym miejscu.

W kwietniu 2023 roku otworzą się pierwsze sklepy JYSK w Turcji.

– Wielokrotnie mówiliśmy, że nie ma już krajów dla naszych sklepów, do których wejście mogłoby być łatwiejsze. Dlatego, osiągnięcie sukcesu w Turcji wymaga ciężkiej pracy od wszystkich pracowników JYSK. Należy pamiętać, że Turcja jest zamieszkana przez 82 miliony ludzi i jest krajem o wielkich możliwościach dla nas, jeśli tylko znajdziemy odpowiednie rozwiązania dla obecnych tam klientów – mówi Dyrektor Generalny i Prezes JYSK, Jan Bøgh.

Turcja krajem możliwości

Mikael Albæk Kristensen, Dyrektor ds ekspansji, podobnie jak Jan Bøgh, widzi na tureckim rynku wiele możliwości dla marki:

– Widzimy duże zapotrzebowanie na skandynawskie wzornictwo i nasze produkty. Jesteśmy przekonani, że spodobają się one tureckim klientom, zwłaszcza młodszej generacji. Nasze pierwsze sklepy w Turcji otworzymy w zachodniej części kraju. Nie tylko dlatego, że ta część Turcji oferuje wiele możliwości, lecz także dlatego, że stamtąd jest blisko do naszego centrum dystrybucyjnego w Bozhurishte, w Bułgarii – mówi Mikael.

Mikael oczywiście zdaje sobie sprawę z niestabilności politycznej i tego, że turecka gospodarka stanęła przed wieloma wyzwaniami w ostatnich latach, jednak w tym ryzyku dostrzega również szansę:

– Oczywiście istnieje ryzyko i pod pewnymi względami jest porównywalne do tego związanego z naszą ekspansją w Grecji. Wielu ekspertów mówiło nam, że szaleństwem jest wchodzić na rynek w trakcie kryzysu finansowego, ale takie podejście okazało się sukcesem i to od pierwszego dnia. Może minie więcej czasu, zanim zaczniemy widzieć, że to się opłaca, ale dzięki asortymentowi JYSK i naszemu podejściu do klienta nie mam wątpliwości, że odniesiemy sukces – mówi Mikael.

Jak zawsze przy otwieraniu sklepów w nowym kraju, JYSK będzie korzystał z wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy pomogą przygotować otwarcie w Turcji.